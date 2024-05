Marcel Ciolacu, discuție cu conducerea Google despre viitoarele investiții din România

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anunțat că a discutat cu reprezentanții Google, luni, la Palatul Victoria, despre „viitoarele investiții în infrastructura digitală, inovare și proiecte de cercetare în România”.

Premierul spune că discuțiile au fost „fructuoase”.

„Discuții fructuoase la Palatul Victoria cu conducerea Google despre viitoarele investiții în infrastructura digitală, inovare și proiecte de cercetare în România”, a declarat Marcel Ciolacu, conform postării de pe contul de X al Guvernului României.

PM : Fruitful discussions at Victoria Palace with the leadership of Google on future digital infrastructure, innovation and research projects’ investments in 🇷🇴 Romania. 🤝

— GuvernulRomâniei (@GuvernulRo)