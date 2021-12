Marcel Ciolacu: „Exclus ca eu vreodată să susţin vaccinarea obligatorie”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a preciat că nu va susține introducerea vaccinării obligatorii în România. Asta deși a precizat că s-a vaccinat de trei ori: „Eu m-am vaccinat de trei ori, mă uit în fiecare seară să văd dacă am solzi, coadă sau degete mai lungi. Nu, nu s-a întâmplat, sunt la fel de sănătos”, declară Ciolacu, la România TV.

Marcel Ciolacu, împotriva vaccinării obligatorii

Marcel Ciolacu a precizat că fiecare român trebuie să decidă în privința vaccinării: „Exclus ca eu vreodată să susţin vaccinarea obligatorie. Eu personal. Urmăriţi aşa, în activitatea mea politică, când am spus ceva şi am încălcat acel lucru. Preşedinta Comisiei are dreptul la o opinie. Eu am trăit sub comunism, când toate lucrurile se impuneau. Cred în continuare şi cu convingere că nu trebuie impusă vaccinarea obligatorie. Este dreptul fiecăruia să decidă”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Ciolacu i-a ironizat pe cei care invocă „efectele adverse” ale vaccinurilor şi se arată în favoarea unor restricţii impuse nevaccinaţilor.

„Eu m-am vaccinat de trei ori, mă uit în fiecare seară să văd dacă am solzi, coadă sau degete mai lungi. Nu, nu s-a întâmplat, sunt la fel de sănătos. Cu adevărat, cel care nu se vaccinează trebuie să respecte şi dreptul meu la viaţă. El va avea mai multe lucruri de respectat decât de către mine, care m-am vaccinat”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Președinta Comisiei Europene, despre vaccinarea obligatorie

Președintele Comisiei UE, Ursula von der Leyen, s-a pronunțat miercuri la Bruxelles în contextul discuțiilor provocate de noua tulpină omicron a Sars-Cov2 în favoarea punerii în discuție a unei posibile obligații generale de vaccinare anti-corona în UE.

„Este de înțeles și potrivit că avem acum o discuție despre cum putem promova și eventual să luăm în considerare vaccinarea obligatorie în Uniunea Europeană”, a spus von der Leyen, absolventă a studiilor de medicină, politician conservator german.

Decizia se află însă în responsabilitatea suverană a guvernelor naționale ale țărilor UE, relatează cotidianul vienez KURIER, atrăgând atenția ca peste 1/3 din cei 150 de milioane de cetățeni ai țărilor UE sunt încă nevaccinați.