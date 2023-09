Marcel Ciolacu, în prezentarea programului de guvernare: „Susțin cu tărie eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari ca să luăm banii din PNRR” (VIDEO)

Premierul desemnat Marcel Ciolacu a început joi prezentarea programului de guvernare cu o promisiune: că o să vină cât mai des în Parlament și că o să încerce să nu lipsească de la votul final „pentru că mi-ar lipsi o astfel de atmosferă incendiară cum este în Parlament”

„O viziune pentru națiune înseamnă sa nu uiti poporul pe care îl servesti. Vremeurile idilice în lume și Europa au trecut. Provocările sunt multe și grele. A fugi de responsabilitate nu este o opține pentru mine. Vin azi să-mi asum un program de guvernare în fața acestor greutăți. Sunt hotârat să înfrunt problemele direct. Nu voi da un pas înapoi. Sunt om, dar nu-mi e frica de greutati. Voi face tot ce depinde de mine ca niciunui roman sa nu-i mai frica de preturi”.

Potrivit lui Marcel Ciolacu, România la care visează cei mai mulți este cea în care ești tratat cu respect atunci când îți plătești taxele, este lumea în care poți să mergi pe autostradă decent de la București la Iași, în care poți să mergi cu încredere într-un spital de stat:

„Mie nu îmi este teamă să duc România acolo unde îi este locul. Știu că am de partea mea istoria de luptă a poporului Român. Valorile noastre puternice legate de familii șin tradiții și mai alles am multă credință, credința mea este în Dumnezeu și în România, trebuie ca și noi românii să credem în viitorul țării. România reală nu este cea de pe rețelele de socializare, este a celor care muncesc din greu și care știu că dacă s-0ar opri din muncă, fie și pentru o clipă nu vor mai avea bani de facturi, mâncare, școala copiiilor sau medicamentele părinților. România reală este cea în care românii au speranță ca măcar o dată să simtă că nu mai sunt pe cont propriu, că acest stat nu este o junglă în care fiecare supraviețuiește cum poate și înc are regulile sunt doar pentru cei slabi niciodată pentru cei din vârf.

Promisiunile lui Marcel Ciolacu

Principalele promisiuni ale lui Marcel Ciolacu au vizat eliminarea pensiilor speciale și creșterea salariilor profesorilor. Acesta a precizat că primul pas va fi ca salariul profesorului debutantul să pornească de la salariul mediu brut:

“Suntem cu toții de acord că în 2023 profesorii nu trebuie să-și strige disperarea pe străzi. E evident că statul nu și-a onorat obligațiile timp de 30 de ani. Sunt pregătit să discut oriunde și oricât cu profesorii pentru a găsi soluțiile corecte. După 30 de ani acest guvern e pregătit să facă probleme dascălilor”

Marcel Ciolacu a mai spus că trebuie făcută dreptate pentru totdeauna cu pensiile speciale, “să înțelegem că nu pot fi români normali și români speciali”

„Înainte de a-mi da votul, vă anunţ – Susţin cu tărie eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari! Este singura soluţie pentru a avea legitimitate, pentru a tăia apoi toate pensiile speciale. Şi vreau ca Parlamentul să fie alături de mine şi de Guvern! Să reuşim împreună să facem reformă, să aducem dreptatea şi să luăm banii din PNRR!”, a conchis liderul PSD.

Marcel Ciolacu a mai spus că la sfârșitul mandatului, orice salariat trebuie să câștige cel puțin 500 de euro net.

Ddespre PNNR, Marcel Ciolacu a precizat că vor fi clarificate toate aspectele legate de implementare, că. va fi deblocată cererea de plată doi și finalizată cererea de plată trei.

„Vom finaliza modificarea PNRR şi vom include capitolul de energie. Ca viitor prim-ministru, nu voi accepta ca fermierii români să fie trataţi incorect în Uniunea Europeană. La fel cum nu voi tolera ca vreun român să mai fie discriminat oriunde în lume. Statul român îşi va reafirma rolul de protector al românilor oriunde s-ar afla. Şi invit diaspora românească să se alăture proiectului nostru privind renaşterea demnităţii naţionale!”, a arătat premierul desemnat.

Ciolacu a mai promis și interzicerea cumului pensiilor cu salariul:

„În acest Guvern vor rămâne doar oamenii care muncesc! Trebuie să reducem risipa! Şi cred că acest nou Guvern trebuie să îşi asume cu mult curaj legea interzicerii cumulului pensiei cu salariul la stat. Este nedrept pentru restul cetăţenilor ca aparatul de stat să fie înţesat cu speciali. La fel cum trebuie, împreună, să facem dreptate odată pentru totdeauna în ceea ce priveşte pensiile speciale! Este poate cea mai grea reformă, care a rupt cel mai mult societatea. Dacă vrem să redăm încrederea în stat, atunci trebuie să înţelegem că nu mai putem avea două categorii de cetăţeni: unii normali şi unii speciali. Toţi suntem români!”, a mai precizat Ciolacu.

Ciolacu: locul României e în UE și în NATO

Marcel Ciolacu a făcut referiri și la politica externă, precizând că locul României e în UE și în NATO.

„Din 2004 suntem protejați de cea mai mare alianță din lume. Dacă alți lideri au altă alternativă de a dezvolta România, îi invit să facă un pas în față, să le spună românilor care sunt soluțiile lor. Prin minciuni nu poți să dezvolți o țară”, a spus Ciolacu de la tribuna Parlamentului.

Totodată, premierul desemnat a punctat și viziunea sa legată de Rusia și Ucraina.

”România își va menține poziția față de invazia ilegală declanșată în Ucraina de regimul criminal al lui Vladimir Putin. Vom deveni un actor și mai activ la nivelul organizațiilor internaționale și vom căuta să devenim un pilon central în procesul de reconstrucție a Ucrainei”, a spus el.