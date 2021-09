Marcel Ciolacu: Victoria stângii în cel mai puternic stat european e un semnal inclusiv pentru România, unde un guvern de dreapta, aflat în derivă, a devenit un pericol la adresa stabilității statului

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a felicitat pe Olaf Scholz și pe social-democrații germani pentru victoria obținută la alegerile federale din Germania. „Faptul că alegătorii celui mai puternic stat european cred că politicile de stânga îi pot proteja cel mai bine într-o asemenea situație de criză este un semnal puternic pentru toate țările Uniunii Europene”, a subliniat liderul social-democraților din România.

„Îi felicit pe Olaf Scholz și pe social democrații germani pentru victoria uriașă din alegerile parlamentare federale! Stânga are șansa reală de a conduce destinele Germaniei în următorii ani și de a reda Europei o dimensiune socială și umană. Asta am transmis și când am fost la Berlin, alături de PES, pentru a-i susține pe colegii din SPD. Faptul că alegătorii celui mai puternic stat european cred că politicile de stânga îi pot proteja cel mai bine într-o asemenea situație de criză este un semnal puternic pentru toate țările Uniunii Europene. Inclusiv pentru România, unde un guvern de dreapta, aflat în derivă, a devenit un pericol la adresa stabilității statului! De aceea, cred că alegerile anticipate reprezintă soluția pentru a da României o guvernare social-democrată, în ton cu restul Europei”, a declarat președintele PSD.

SPD s-a clasat pe prima poziție la alegerile federale din Germania, cu un avans de aproape două procente față de blocul conservator CDU/CSU, arată rezultatele preliminare. Zona de stânga de pe spectrul politic german este principala câștigătoare a scrutinului, având în vedere că atât social-democrații germani, cât și Verzii au crescut cu peste 5% față de rezultatele obținute la ultimul scrutin de acest gen, cel din 2017.