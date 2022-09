Marius Budăi îi răspunde premierului: „Nu am ieșit de capul meu când am anunțat mărirea pensiilor. A fost o decizie a PSD”

Ministrul Muncii, Marius Budăi, răspunde la criticile liberalilor despre propunerile PSD privind majorări de venituri şi noi măsuri de sprijin. Acesta a subliniat că ”nu a ieşit de capul său” în conferinţa de presă, amintind că liderul PSD, Marcel Ciolacu, ”a anunţat de mai mult timp” că PSD lucrează la un nou program de genul ”Sprijin pentru România”.

Replica ministrului Muncii, Marius Budăi

”Eu nu am ieşit public de capul meu, nu am făcut o conferinţă în nume propriu. A fost o decizie a Partidului Social Democrat că continuăm să propunem coaliţiei să implementăm măsuri. (…) În începerea prezentării de astăzi, nu am spus că de mâine asta se va întâmpla. Am spus că sunt propunerile PSD pe care le vom pune la masa dialogului în coaliţie”, susţine Budăi.

Acesta a mai transmis că anunțul despre noile propuneri de măsuri sociale a fost o decizie asumată de PSD:

”Noi suntem convinşi că nu pot exista dispute ideologice atunci când este vorba despre a susţine populaţia şi economia. Pur şi simplu nu suntem în perioada în care să avem timp de certuri atunci când obiectivul nostru trebuie să fie sprijin pentru România. Vreau să vă spun că eu nu am ieşit în conferinţa de presă de capul meu. A fost o decizie a partidului. Eu sunt un om disciplinat, nu fac lucruri de capul meu. Şi când a început astăzi conferinţa de presă am spus aşa: «acestea sunt măsurile pe care noi, PSD, le vom propune în coaliţie, bazate pe o analiză, bazate pe cifre şi pe estimări, bazate pe tot ceea ce înseamnă impact bugetar». (…) Se ştia foarte clar şi a fost asumat că noi vom mai veni cu o serie de măsuri.

De la lansarea ultimului pachet Sprijin pentru România cu acele vouchere şi cu acei 700 de lei reamintesc că public preşedintele partidului PSD a spus clar că vom mai lucra la un pachet de măsuri pentru că este necesar”, a afirmat Marius Budăi, miercuri seară, într-o intervenţie telefonică la Antena 3.

Ministrul Muncii a ţinut să sublinieze că ”nu ar trebui să fie nicio problemă” legată de ieşirea sa publică, amintind că şi miniştri ai Partidului Naţional Liberal au făcut publice propuneri care nu au fost discutate în coaliţia de guvernare.

”De ce spun eu că nu ar trebui să fie nicio problemă? Domnul ministru Marcel Boloş chiar a anunţat o posibilă viitoare de a fi aceste carduri, aceste vouchere să fie în vigoare şi la anul. Nu s-a discutat în coaliţie. Este o viziune, a propus-o. Tot dinspre PNL a venit acea propunere cu majorarea pragului de la 2.000 la 3.000, nu s-a discutat în coaliţie, au propus”, a adăugat Marius Budăi.

Propunerile vor fi discutate în coaliție

În ceea ce priveşte reacţiile premierului Nicolae Ciucă, Marius Budăi a ţinut să sublinieze că acesta a spus doar că nu comentează public şi că aceste propuneri vor fi discutate în cadrul coaliţiei.

Referitor la o posibilă remaniere a sa, ministrul Budăi a spus: ”Nu mă aştept să fiu remaniat, mă aştept să fie o discuţie onestă în coaliţie”, a mai spus ministrul, răspunzând unei întrebări.

