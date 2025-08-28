Marius Budăi: „Sarcina nu este un lux”. Ce propuneri legislative intenționează să susțină parlamentarul

Marius Budăi, , a făcut o postare pe rețelele de socializare, unde a explicat ce propuneri legislative intenționează să susțină. În calitate de parlamentar, Budăi a abordat două probleme, apărute în contextul politic actual, care le dau bătăi de cap cetățenilor.

a precizat ci își va manifesta susținerea față de două categorii vulnerabile din societate, și anume femeile însărcinate și pensionarii.

Marius Budăi: „Sper să am susținerea politică”

Marius Budăi a explicat că pentru ceea ce își dorește să realizeze are nevoie de susținere politică.

„Ca parlamentar voi face ce cred că este bine pentru cei care m-au votat și pe care am obligația să îi reprezint. Sper să am

susținerea politică pentru a realiza acest obiectiv și de aceea consider că mai avem doi pași absolut necesari”, a transmis

Marius Budăi

Unul dintre pașii despre care a vorbit este scutirea de CASS (contribuția la asigurările sociale de sănătate) pentru mamele însărcinate care își

cresc copiii și sunt în perioada în care beneficiază de ICC (indemnizație de creștere a copilului).

„Sarcina nu este un lux. Sănătatea mamei și a copilului trebuie să fie o prioritate, nu o povară financiară”, a adăugat acesta.

Pensionarii, în spectrul de interes al lui Budăi

Un al doilea segment de interes pentru Marius Budăi îl reprezintă pensionarii. Acesta consideră că o soluție ar fi ridicarea plafonului pentru pensionarii care plătesc CASS de la 3.000 la 4.000 de lei, dacă nu chiar eliminarea totală a contribuției.

„Mulți seniori trăiesc cu venituri modeste, dar ajung să plătească taxe nedrepte doar pentru că au pensii puțin peste un prag nerealist”, se mai arată în postarea parlamentarului.