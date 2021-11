Marius Manole a returnat la Cotroceni medalia primită: Klaus Iohannis pentru mine e un trădător (VIDEO, GALERIE FOTO)

După cum a promis, actorul Marius Manole a venit, luni dimineață, la Palatul Cotroceni, pentru a returna medalia Ordinul de Merit pe care a primit-o de la președitele Klaus Iohannis. Manole s-a arătat pur și simplu dezgustat de alianța PNL – PSD care se formează și îl vede pe Iohannis drept principalul vinovat.

Marius Manole renunță la medalia primită de la Klaus Iohannis

„Returnez la Cotroceni medalia Ordinul de Merit cu care am fost decorat de Președintele României. Nu girez această alianță imorală cu PSD!”, a scris Marius Manole, luni dimineață, pe Facebook.

Actorul a ajuns la Palatul Cotroceni pentru a înapoia decorația Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, primită de la Klaus Iohannis în 2016.

Recent, și Radu Paraschivescu a anunțat că va înapoia medalia primită de la Iohannis. Scriitorul fusese decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria A „Literatura“.

„E pur și simplu o atitudine pe care simt că trebuie să o am. (…) M-am făcut că uit, deși nu am uitat, că el e fostul viitor premier al USL-ului, premierul GRIVCO, încârdășit cu Dan Voiculescu, cu Victor Ponta și alți domni de bine. Și am tot spus că omul are dreptul la a doua șansă și ca va fi un om reformat din punct de vedere moral și va conduce bine lucrurile.

Povestea pe care domnia sa, împreună cu clasa politică, o arată de câteva luni încoace mă face să iau în calcul foarte serios restituirea decorației. (…) Te lași atras în toate jocurile astea de-a uite premierul, nu-i premierul? (…) Accepți toate mizeriile astea și te numești președinte?”, a susținut Radu Paraschivescu, la Digi FM.

Marius Manole: Klaus Iohannis e un trădător

Tot aceeași dezamăgire îl încearcă și pe Marius Manole.

„L-am votat pe președinte și țin minte noaptea în care a fost ales. Ce mare bucurie era pe străzi că în sfârșit PSD-ul nu mai putea face rău acestei tări. Urma să avem un președinte care ține cu țara. Ghinion. Nu l-am avut.

Am stat în Piața Victoriei în frig, în ploaie pentru a apara justiția și democrația. Cand a plecat Dragnea iarăși am crezut ca am invins. Ghinion, propriul nostru președinte urma să ne facă cel mai mare rau. Omul în care am crezut, pentru care am luptat. Acum PSD intră în Guvern pe ușa din față, pe covorul roșu.

De asemenea, VREA SA PREIA ȘI SEFIA COMISIEI JURIDICE DIN CAMERA DEPUTATILOR, cu alte cuvinte să refacă comisia Nicolicea & Iordache, de aceasta data chiar cu PNL. Totul sub oblăduirea președintelui Iohannis. Halucinant, nu?

Nu aș fi crezut că într-o zi va trebui să protestez din nou, chiar dacă datele sunt acum altele. Președintele României pentru mine este un trădător”, a argumentat Manole, într-o postare pe Facebook.

Critici dure la adresa președintelui Iohannis a avut și actrița Oana Pellea.