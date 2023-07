Marius Pașcan, despre dezastrul din agricultura românească: „De la an la an se înrăutățește situația în loc să se îmbunătățească pentru producătorii români” (VIDEO)

Marius Pașcan, vicepreședinte PMP, a criticat în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin, faptul că Guvernul nu este preocupat să transforme agricultura într-o prioritate națională. Din această cauză România a ajuns să importe mare parte din fructele și legumele din supermarketuri:

„Problema este una complexă și vine din anii anteriori și de la an la an se înrăutățește situația în loc să se îmbunătățească pentru producătorii români. Asta pornește de la strategia de fond. Eu văd clar și limpede ca lumina zilei. În timp ce statele UE și-au canalizat energiile pe niște domenii strategice, de pildă Germania este renumită prin producția de autoturisme de mare fiabilitate și extrem de bine făcute, Franța este renumită pentru ceea ce înseamnă modă, turism, parfumuri, etc, Italia prin vinuri, prin turism, noi nu avem un domeniu strategic.

Dacă era să îl avem cred că cel mai la îndemână, cel mai ușor de susținut financiar era agricultura. Toată această perioadă noi am stat spectatori, oarecum inerți, tâmpi, la filozofii gen Daea, oaia, tot felul de scandaluri care au cotropit spațiul public și au denaturat interesul legat de principalele probleme la care ar trebui românii să fie atenți.

Am ajuns în situația în care România nu își mai controlează mare parte din suprafața agricolă. În acest timp nu au sporit semnificativ subvențiile, s-au îmbogățit marii fermieri. Astăzi din rău în mai rău pentru că ajungem la aceste produse să importăm circa 80% la cărnuri și românul să fie cu toate astea mai sărac, mai lipsit de resurse și să asistăm la această situație. Noi nici astăzi nu avem o strategie națională legată de un domeniu de referință”.