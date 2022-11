Marius Pașcan, despre „focurile de veghe” din Ardeal: Consiliul Național Secuiesc, o organizație extremistă apropiată de UDMR. Din păcate, la București se subestimează și se bagatelizează astfel de manifestări (VIDEO)

Marius Pașcan, prim-vicepreședinte PMP și fost deputat de Mureș, a vorbit despre a Consiliului Național Secuiesc, marți, pe B1 TV, la „Sub semnul întrebării” cu Ioana Constantin, și a explicat că se încearcă impunerea „unei culturi separatiste etnic a maghiarilor din Transilvania”.

Marius Pașcan, pe B1 TV: Consiliul Național Secuiesc, o organizație extremistă apropiată de UDMR

Întrebat cine este Consiliul Național Secuiesc și de ce li se permit astfel de manifestații în România, Marius Pașcan a explicat: „Consiliul Național Secuiesc este o organizație veche, nu este nouă deloc, cred că are vreo 20 de ani de existență, e o organizație extremistă etnic care, de la începutul înființării sale, solicită imperativ crearea și susținerea auto-organizării poporului secuiesc. Mai nou, în fiecare an cer în plus ceva, anul acesta au cerut impunerea cărții de identitate secuiești. Aceste focuri de veghe pe care le-ați văzut aprinse în 100 de localități din Transilvania reprezintă o manifestare tradițională, în fiecare an fac lucrul acesta, dar în fiecare an vin cu ceva în plus”.

„Am văzut, din păcate, la București se subestimează și bagatelizează astfel de manifestări. De fapt, prin tipul acesta de manifestări, mergând de la turul ciclist, de la tot felul de manifestări sportive, se încearcă impunerea, crearea unei culturi separatiste etnic a maghiarilor din Transilvania, pentru că în realitate la recensământ câteva sute se declară secui, dar acum pretind o autonomie pe un areal legat de județele Mureș, Harghita și Covasna. Sigur, în avangarda lor este acest Consiliul Național Secuiesc (…), o organizație care este apropiată de UDMR”, a continuat el.

„De altfel, de aceea spun și eu că Bucureștiul bagatelizează aceste manifestări, câtâ vreme chiar UDMR, care se susține că ar modera, că ar fi varianta moderatoare a maghiarimii în România, este de fapt promotor al proiectului legislativ privind autonomia ținutului secuiesc, care a fost deja de trei ori în Parlamentul României”, a adăugat Marius Pașcan.

„Sigur că este o lege care nu poate fi adoptată câtâ vreme România, conform Constituției, este stat național unitar, independent și indivizibil, dar astfel de manifestări, plus ceea ce se predă în școală maghiarilor din Transilvania, anume că ei sunt cei care au existat aici, românii au venit din sudul Dunării și au cotropit în jurul anului 1000, sunt lucruri care îi fac pe maghiari, le impun această cultură a separatismului, că au fost furați, că statul român în continuare profită de ei, că le ia impozitele și nu le alocă suficienți bani, și acest narativ în continuare este dezvoltat”, a mai spus fostul deputat de Mureș.