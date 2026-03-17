Se pregătește măsura așteptată de milioane de pensionari! Pensionarii cu venituri mici ar putea primi un sprijin financiar chiar înainte de Paște, dacă proiectul aflat acum în Parlament va fi aprobat. Ministrul Muncii, Florin Manole, afirmă că există premise clare pentru ca prima tranșă de bani să fie acordată în timp util.

Potrivit acestuia, suma necesară, aproximativ un miliard de lei, a fost deja identificată, iar totul depinde acum de votul final din plen.

„Sunt șanse ca să ajungă la oameni până de Paște. Mai avem de trecut un hop, votul din plen, care ar trebui să fie joi. Sunt foarte optimist că există suficient de mulți parlamentari care să înțeleagă că bunul simț ne spune că pensionarii au nevoie de ajutor”, a explicat Manole, la România TV, potrivit Știripesurse.

Măsura așteptată de milioane de pensionari. Cine va beneficia de acest sprijin financiar

Pachetul de solidaritate propus de PSD este aproape de adoptare și ar urma să ajute aproximativ 2,8 milioane de pensionari.

Pe lângă aceștia, măsurile sunt gândite și pentru alte categorii vulnerabile, precum copiii din familii cu dificultăți sau persoanele cu dizabilități.

De ce este nevoie de aceste ajutoare

Ministrul a explicat că presiunea inflației și scumpirile din ultima perioadă afectează cel mai mult persoanele cu venituri reduse, motiv pentru care intervenția statului este necesară.

„Cred că joi vom avea un moment plăcut în care vom vedea pachetul trecut. Nu văd niciun motiv pentru care să fii împotriva unui astfel de pachet”, a mai spus Manole.

Ce neînțelegeri există în coaliție

Declarațiile vin într-un context tensionat la nivel politic, după ce ministrul Apărării a sugerat că anumite categorii nu ar avea nevoie de astfel de măsuri.

„Pensionarii cu venituri mici au nevoie de tot sprijinul posibil. Îi lansez provocarea ministrului Miruță să spună ce soluții mai bune are pentru pensionarii militari. Este inacceptabil să vorbească și să nu facă”, a mai spus Florin Manole.

Oficialul a precizat că finanțarea pentru acest pachet a fost deja identificată, iar fondurile urmează să provină din bugetul Ministerului Finanțelor, din capitolul „Acțiuni generale”.

Măsura așteptată de milioane de pensionari. Ce se întâmplă dacă proiectul nu trece

În situația în care măsurile vor fi respinse în Parlament, Manole a spus că vor analiza și alte variante. Totuși, ministrul Muncii susține că există determinare pentru ca acest ajutor să ajungă la beneficiari.

„Sper să nu existe atâta lipsă de empatie încât să fie blocate aceste măsuri. Noi vom face tot posibilul ca ele să treacă și să ajungă la oameni”, a mai menționat Manole.