Măsurile Guvernului pentru acoperirea găurii din buget au înfuriat mediul de afaceri. Jianu: Nu-i normal să achităm noi nota de plată. Guvernul întâi să reducă numărul de ministere și de agenții. Cu pensiile speciale ce s-a mai întâmplat? (VIDEO)

Patronii sunt extrem de nemulțumiți de măsurile pe care le ia în calcul Guvernul PSD – PNL pentru a acoperi gaura din bugetul țării. Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), a declarat luni, pentru B1 TV, că în loc să crească TVA-ul sau să ia alte măsuri peste noapte pe spatele IMM-urilor, Guvernul Ciolacu mai bine ar mai renunța la puzderia de ministere și agenții care toacă degeaba banul public. Jianu a amintit și de rămase neatinse, în ciuda retoricii PSD-PNL.

De asemenea, acesta a dat de înțeles că nu e normal ca antreprenorii să achite nota de plată pe care le-au făcut decidenții politici. a avut, tot pentru B1 TV, și Radu Burnete, director executiv al Confederaţiei Patronale Concordia: „Într-o țară dezvoltată nu se poate ca Guvernul să vină la jumătatea anului să spună că lipsesc 30 de miliarde”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Gabriela Mihai.

Ce spune Jianu despre majorarea salariului minim pe economie

Guvernul Ciolacu ia în calcul de la 3.000 la 3.300 de lei de la 1 septembrie. Creșterea va fi de 300 de lei brut, deci mare parte din sumă se va întoarce tot la stat, sub formă de taxe și impozite.

Florin Jianu a reproșat faptul că Guvernul ia astfel de măsuri practic de pe o lună pe alta și fix acum, când bugetele companiilor sunt pe sfârșite.

„Mereu patronatele au fost de acord cu creșterea salariului minim pe economie, dar cu condiția să existe un mecanism, să existe predictibilitate și stabilitate. Să mărești salariul minim la 1 septembrie, când deja bugetele tuturor companiilor sunt pe sfârșite, nu dai posibilitatea nici măcar să se ajusteze, să se reașeze companiile, că deja ești în cadrul unui an fiscal, poate multe companii nu au de unde să plătească aceste salarii crescute.

La începutul anului, când am discutat de salariul minim pe economie, noi am propus să fie 3.200 de lei, cu 200 de lei nepurtători de taxe și impozite. Guvernul nu ne-a mai dat niciun răspuns, au spus că analizează, că văd care e impactul etc. Așteptăm răspuns pe cei 200 de lei înainte de a discuta de alte eventuale măriri”, a declarat Jianu.

Acesta a mai spus că în discuția pe care a avut-o cu premierul Marcel Ciolacu (PSD) nu s-a ridicat această idee a măriri salariului minim.

Creșterea TVA pentru HoReCa o să îngroape de tot turismul românesc

Întrebat cum vede de la 9 la 19%, măsură de asemenea discutată de Guvenrul PSD – PNL, Florin Jianu a răspuns: „A fost o idee dezbătută și colegii noștri de la Federația Patronatelor Ospitalității din România au adus exemplul Bulgariei, care are o cotă în HoReCa de 9% atât în hotel, cât și la restaurante și servicii. Ei au exprimat această idee premierului, și din senzația noastră, dânsul a înțeles împreună cu echipa guvernamentală și a rămas să mai analizeze această măsură pentru că, practic, România își pierde cu totul comeptitivitatea. Nu mai vorbim de puterea de cumpărare a oamenilor, de capacitatea noastră ca economie, ci pur și simplu suntem într-o concurență cu vecinii noștri bulgari și o vom pierde cu totul dacă vom pune în aplicare această idee a măririi cotei de TVA”.

Guvernul să taie întâi din cheltuielile sale, apoi să ceară de la alții

Întrebat dacă e vreo măsură discutată de coaliție care să avantajeze mediul de afaceri, Florin Jianu a răspuns: „Dintre toate aceste măsuri, eu v-aș prezenta altele și anume reducerea numărului de ministere, reducerea numărului de agenții, renunțarea la acele sporuri pe care le vedem și care sunt nenumărate. Ce s-a întâmplat – punem și noi această întrebare retoric – cu pensiile speciale? De ce nu discutăm despre subvențile pentru partidele politice? Din fondurile europene 2021 -2027 până acum, din cele 36,8 miliarde de euro n-a ajuns în economie niciun euro. Acesta ar trebui să fie apoi să discutăm despre IMM-uri și despre mediul de afaceri”.