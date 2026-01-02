B1 Inregistrari!
Mesajul lui Nicușor Dan pentru 2026: „Să fie un an al păcii". Ce clip a publicat președintele cu privire la ce s-a întâmplat în 2025 (VIDEO)

Mesajul lui Nicușor Dan pentru 2026: „Să fie un an al păcii”. Ce clip a publicat președintele cu privire la ce s-a întâmplat în 2025 (VIDEO)

Ana Maria
02 ian. 2026, 08:18
Mesajul lui Nicușor Dan pentru 2026: Să fie un an al păcii. Ce clip a publicat președintele cu privire la ce s-a întâmplat în 2025 (VIDEO)
Președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru. Sursa foto: Inquam Photos / Malina Norocea
Cuprins
  1. Cum descrie Nicușor Dan anul 2025 și prin ce provocări a trecut România
  2. Mesajul președintelui pentru 2026. Ce așteptări are în acest an

Mesajul președintelui pentru 2026 a venit încă din prima zi a noului an, când șeful statului, Nicușor Dan, a vorbit despre provocările prin care a trecut România în 2025 și despre speranțele pe care le are pentru perioada următoare. Liderul de la Cotroceni a spus că anul care a trecut a fost unul dificil, dar și un test al curajului și determinării.

Președintele a publicat un videoclip cu imagini reprezentative din 2025, însoțit de un mesaj cu privire la experiențele trăite și lecțiile învățate.

Cum descrie Nicușor Dan anul 2025 și prin ce provocări a trecut România

„2025 a fost un an al provocărilor, dar și al curajului de a nu renunța în fața încercărilor grele. Un an în care fiecare pas înainte a cerut determinare, răbdare și încredere într-un viitor mai bun.
A fost anul unei campanii complexe, al unor vizite diplomatice importante și al unor întâlniri care au conturat direcții esențiale pentru viitorul României.
Dar, mai presus de toate, a fost un an al dialogului sincer cu oamenii – în piețe, pe străzi, în comunități, acolo unde se simte cu adevărat pulsul societății românești. 2025 ne-a reamintit că adevărata noastră forță stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar și atunci când drumul este dificil, cu dorința comună de a construi un viitor pe baze solide”, a transmis președintele pe Facebook.

Mesajul vine într-un context marcat de schimbări politice, provocări sociale și momente cheie pentru România pe scena internă și internațională, anul trecut fiind unul plin de decizii strategice și momente tensionate.

Mesajul președintelui pentru 2026. Ce așteptări are în acest an

Pentru anul care tocmai a început, Nicușor Dan a vorbit despre responsabilitate, stabilitate și dorința unui climat de pace.

„Privesc spre 2026 cu responsabilitate și vă doresc tuturor un an al stabilității, al prosperității și al împlinirilor. Să fie un an al păcii, al solidarității și al încrederii că facem totul cu bună-credință. Mulțumesc pentru încredere. Mergem mai departe, împreună!”, a mai spus șeful statului.

Mesajul liderului de la Cotroceni vine ca un apel la solidaritate și coeziune socială într-o perioadă în care românii au nevoie de încredere și stabilitate. În același timp, accentul pus pe unitate și dialog arată direcția în care președintele vrea să continue în 2026.

