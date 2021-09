Mihai Polițeanu (USR PLUS): Retragerea din Guvern pentru înlocuirea lui Cîțu este decizia curajoasă și de acțiune rapidă. Ne e frică că va face alt Guvern fără noi?

Deputatul USR PLUS Mihai Polițeanu a afirmat pe un grup intern că nu înțelege decizia luată în Biroul Național al formațiunii și că o retragere din Guvern pentru înlocuirea premierului Florin Cîțu ar fi „decizia curajoasă și de acțiune rapidă”.

„Nu înțeleg și pace decizia din această seară a Biroului Național. Salut că se cere demisia lui Cîțu, dar ea, evident, nu va veni. Conform deciziei BN susținem moțiune de cenzură. Pașii următori vor fi:

1. Situația jenantă a unei moțiuni semnate alături de PSD și AUR;

2. Situația ridicolă a unei moțiuni votate alături de PSD și AUR împotriva guvernului din care fac parte miniștri noștri. Parcă și văd miniștrii USR PLUS la prezidiul Camerei, în timp ce ne batem în discursuri să-i demitem. Grindeanu redivivus”, a scris Mihai Polițeanu.

Retragerea USR PLUS din Guvern pentru înlocuirea premierului Florin Cîțu este decizia curajoasă și de acțiune rapidă, a subliniat Mihai Polițeanu.

„Ceea ce se întâmplă în realitate este că și în al 25-lea ceas, după ce PNL și UDMR ne-au călcat în picioare 2 miniștri, ne-a făcut timp de 8 luni să aplaudăm ca pinguinii și ne-au blocat la zero marile noastre promisiuni de reformă, noi încercăm să mergem pe burtă, poate, poate se aranjează lucrurile cumva. Care e numărul maxim de miniștri USR PLUS demiși și care e numărul maxim de reforme nerealizate care ne-ar face să avem un pic de curaj și să arătăm fermitate? Acceptăm să îl demită și pe Drulă? Și pe Ghinea? Cam unde ne oprim? Retragerea USR PLUS din Guvern pentru înlocuirea lui Cîțu este decizia curajoasă și de acțiune rapidă. De ce nu o facem? Ce ne deranjează? Cele 45 de zile în care Cîțu/PNL va face ce va dori? Oricum o face și cu noi acolo. Ne e frică că se va face alt Guvern fără noi? Dacă vor s-o facă, o vor face oricum”, a adăugat deputatul USR PLUS.