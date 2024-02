Mihai Tudose, întrebat dacă va accepta rolul de coordonator al campaniei PSD din 2024: „În momentul în care va fi oficializată propunerea, da” (VIDEO)

Mihai Tudose, vicepreședinte PSD, a confirmat într-o intervenție pentru B1 TV faptul că acceptă propunerea făcută de Marcel Ciolacu de a exercita rolul de coordonator al campaniei social-democraților în anul electoral 2024, în momentul în care aceasta va fi oficializată:

Mihai Tudose, despre rolul de coordonator de campanie al PSD

„Deocamdată este o propunere lansată în spațiul public de către domnul președinte Marcel Ciolacu, asta este propunerea lui. În momentul în care aceasta va fi oficializată, da. I-am spus personal că da. Deocamdată este doar o propunere”.

În ceea ce privește valul plecărilor primarilor PNL în tabăra PSD, Mihai Tudose a precizat că acestea nu sunt rezultatul unor practici neconforme, așa cum acuză unii liberali, ci probleme locale punctuale:

„Din ce am auzit, înțeles până acum, sunt probleme locale, sunt decepționați de ce se întâmplă la ei, poate sunt și probleme personale…La Brăila, am avut doi primari care au plecat la PNL, spunându-le că nu o să mai candideze de la noi, că nu suntem noi mulțumiți de prestația lor și au plecat la PNL. Dacă ei se simt acolo și și-au descoperit vocația liberală e un bun în viață”.

Mihai Tudose a comentat și situația jaloanelor din PNRR, unele dintre acestea fiind întârziate pentru efectuare plății numărul 3:

„Riscul există. Din momentul în care am semnat acest program există riscul ca el să nu se întâmple. Cererea de plată numărul 3 avea ca termen sfârșitul lunii martie 2023. Noi așa am găsit-o întârziată. E drept că avea prinsă în interiorul ei niște jaloane, inclusiv și acel jalon cu procentul din PIB alocat pensiilor care a fost introdus acolo absolut aiurea pentru că nu am aflat ce au gândit cei care au făcut acest lucru și care trebuie renegociate. De asta ne trebuie foarte rapid legea, ne trebuie foarte rapid această trecere a ei prin Parlament ca pe baza ei să închidem și acest jalon”.

Mihai Tudose critică salariile de la ASF

Mihai Tudose a criticat salariile uriașe de la ASF, precizând că șefii autorității obțin venituri exagerate, fără a-și îndeplini atribuțiile, așa cum au dovedit-o falimentele răsunătoare din piața asigurărilor:

„Nu este gaura la buget din cauza salariilor de la ASF sau a altor organisme similare. Este vorba până la urmă despre o moralitate și încă un aspect, dacă acolo lucrurile mergeau foarte bine, îl plătesc pe unu foarte bine dar tot ce înseamnă partea de piață pe care o supraveghează domniile lor funcționează impecabil. După cum știm acolo a funcționat orice, numai impecabil nu, cu falimente răsunătoare, toată lumea știa, se vorbea pe stradă despre chestia asta iar cei care trebuiau să fie primii îngrijorați și să intervină au venit cu lumânarea după ce a murit sistemul.

Nu vorbim în acest sens despre deficitul bugetar, nu are nicio legătură salariuld e la ASF cu deficitul bugetar. Dar din punct de vedere moral lucrurile sunt razna complet. Nici măcar nu încearcă să îi merite. E clar că trebuie reglementat cumva. Toate aceste organisme au niște reglementări europene care spun că lefurile trebuie aliniate european, dar salariul de acolo e mai mare decât salariul președinților de state. Lucrurile sunt razna, ar trebui reglementate sub un plafon”.