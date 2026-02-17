Ministerul Culturii a început demersurile pentru clarificarea modului în care angajații instituțiilor de spectacole și concerte își înregistrează orele lucrate în afara programului obișnuit. Decizia survine după protestul actorilor Teatrului Național „I.L. Caragiale” din 10 februarie, nemulțumiți de aplicarea unui program-pilot de raportare zilnică a activității. Autoritățile urmăresc acum stabilirea unui sistem unitar care să fie clar și aplicabil tuturor categoriilor profesionale din domeniu.

Cum va fi evidențiat timpul de muncă prestat în afara programului

Noile reglementări vor introduce reguli clare privind înregistrarea orelor lucrate de personalul artistic, tehnic și administrativ implicat efectiv în realizarea spectacolelor și concertelor. Astfel, activitățile desfășurate în afara programului obișnuit, cum ar fi repetițiile, pregătirile tehnice sau reprezentațiile programate seara ori în weekend, vor fi contabilizate în mod corect.

Până acum, evidența timpului lucrat varia de la o instituție la alta, iar acest lucru a generat confuzii și nemulțumiri. subliniază că scopul modificărilor este crearea unui sistem uniform, astfel încât fiecare categorie profesională să fie tratată echitabil și să existe transparență în raportarea activităților.

Cine a participat la discuțiile de la Minister

Întâlnirea de pe 13 februarie a reunit reprezentanți ai și ai Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, alături de reprezentanți ai sindicatelor și ai personalului artistic, tehnic și administrativ. Aceștia au discutat despre implementarea unor reguli unitare care să fie obligatorii pentru toate instituțiile de spectacole și concerte, relatează Digi24.

Participanții au susținut ideea unei intervenții directe asupra actului normativ existent, prin modificări punctuale care să clarifice evidența orelor lucrate în afara programului zilnic. Această abordare are ca scop eliminarea interpretărilor diferite și asigurarea aplicării corecte a regulilor pentru toți angajații implicați în spectacole și concerte.

Când vor fi implementate noile reguli

Ministerul Culturii a anunțat că proiectul de modificare va fi elaborat în prima parte a lunii martie, în cadrul unui grup de lucru comun format la nivelul ministerului. Detaliile tehnice și procedurale vor fi stabilite ulterior prin acte normative subsecvente, pentru a garanta aplicarea coerentă a noilor reguli.

De asemenea, specialiști din instituțiile de spectacole sau concerte pot participa la ședințele grupului de lucru, în baza unei cereri transmise până pe 19 februarie, ora 17:00, la adresa [email protected]. Ministerul subliniază că implicarea acestora va ajuta la clarificarea detaliilor practice și la ajustarea regulilor în funcție de nevoile reale ale personalului.