Protest în fața Teatrului Național O decizie cotroversată a Ministerului Culturii scoate actorii în stradă

Protest în fața Teatrului Național O decizie cotroversată a Ministerului Culturii scoate actorii în stradă

Adrian Teampău
10 feb. 2026, 09:11
Protest în fața Teatrului Național O decizie cotroversată a Ministerului Culturii scoate actorii în stradă
Sursa: Facebook/TNB
Cuprins
  1. Protest la Teatrul Național
  2. Ce acuză actorii Teatrului Național
  3. UNITER se solidarizează cu acest protest în stradă

Protest în stradă, al actorilor din cadrul Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, față de o decizie controversată a Ministerului Culturii. Protestatarii acuză că inițiativa este de natură să-i transforme pe artiști în „scriitori de rapoarte”

Protest la Teatrul Național

Ministrul Culturii, Andras Demeter vrea să-i transforme pe actori în funcționari sârguincioși, care semnează condica la program, în fiecare dimineață. O măsură, spun cei vizați, de încorsetare spiritului artistic, total nepotrivită cu specificul boem al meseriei. Astfel, actorii care-i revendică libertatea creatoare au ajuns la protest în stradă. Ei vor ieși în fața Teatrului, marți, la ora 14.00.

Marți, actorii TNB organizează o manifestație, în fața instituției, prin care vor să atragă atenția asupra programului-pilot al Ministerului Culturii care cere realizarea unor rapoarte zilnice privind evidenţa timpului de muncă.

Potrivit unui comunicat de presă, programul-pilot le-a fost impus prin Circulara nr. 766/03.02.2026 – Instrucţiuni privind organizarea unitară şi evidenţa timpului de muncă pentru personalul de execuţie din instituţiile publice de spectacol sau concert.

Actorii și ceilalți angajați ai departamentele tehnic şi producţie ale TNB, acuză faptul că măsura transformă munca de creație în domeniul artistic care, prin specificul ei nu poate fi normată, într-o activitate birocratică. Mai mult, circulara conține anexe prin care actorii sunt obligați să dea rapoarte scrise, amănunțite, despre activitatea lor, oră cu oră.

Ce acuză actorii Teatrului Național

Potrivit unui comunicat de presă, acest protest a fost organizat din cazua prevederilor Circularei nr. 766/03.02.2026 – Instrucţiuni privind organizarea unitară şi evidenţa timpului de muncă pentru personalul de execuţie din instituţiile publice de spectacol sau concert. Actorii și ceilalți angajați ai departamentelor TNB acuză o „birocratizare” a muncii de creație.

„Considerăm că acest proiect ucide creativitatea în cultură şi îi transformă pe artişti în ‘scriitori de rapoarte zilnice’, iar pe directorul artistic sau pe manager – în «raportorul» nostru, al tuturor”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, munca unui artist nu poate fi normată la opt ore pe zi. Aceasta deoarece ativitatea actorului nu constă doar în ceea ce se vede pe scenă, la spectacole sau la repetiții. Aceasta necesită consum intelectual și emoțional greu de normat și cuantificat în rapoartele de activitate cerute de guvern prin Ministerul Culturii.

„Munca artistului nu poate fi normată în 8 ore pe zi, munca lui nu este doar pe scenă, este şi cu sine – începând în zori şi terminându-se noaptea -, timp de 10 luni pe an, 6 zile pe săptămână, iar o oră în scenă presupune un consum emoţional greu de cuantificat”, spun actorii TNB.

UNITER se solidarizează cu acest protest în stradă

Un document al UNITER care vizează această măsură impusă actorilor, a fost semnat de mai mulți artiști importanți, precum Victor Rebengiuc, Marcel Iureș, Radu Afrim, George Mihăiță și Vlad Zamfirescu. UNITER se solidarizează cu actorii mișcarea de protest în stradă a actorilor TNB. Organizația susține că măsurile respetive vor adânci birocrația și vor slăbi rolul artei în societate.

„Problema Ministerului Culturii este aceea că vrea să măsoare nemăsurabilul: starea de grație, căutarea, cercetarea, îndoiala, emoția – stări care, alături de altele, toate la un loc sau separat, însoțesc și fundamentează actul creației și al interpretării artistice”, se atată în mesajul UNITER

UNITER spune că problema de fond este încercarea de a reduce creația artistică la ore și tabele, deși natura acestei munci nu poate fi cuantificată administrativ. Organizația subliniază că munca artistică nu poate fi evaluată după criterii de eficiență imediată

 „Într-un context teatral vulnerabilizat de bugete substanțial reduse, de interimate prelungite și de instabilitate crescută, actualele măsuri […] contribuie la decredibilizarea instituțiilor de spectacole și la înțelegerea lacunară a muncii artistice. (…) Calitatea muncii artistice nu poate să depindă de o cuantificare pe modelul eficienței imediate tocmai pentru că are specificități și particularități neîncadrabile în paradigma de normare obișnuită”, se mai arată în document.

