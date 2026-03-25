Ministra Mediului, dezvăluiri explozive despre Romsilva. Ce a descoperit Buzoianu: “Ce credeți că am aflat astăzi?”

25 mart. 2026, 13:59
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Cuprins
  1. De ce acuză ministra Mediului conducerea Romsilva Ilfov
  2. Ce-a aflat Diana Buzoianu
  3. Ce se întâmplă cu drumul din Pădurea Băneasa

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, lansează acuzații grave la adresa conducerii Romsilva Ilfov, susținând că aceasta încearcă să blocheze efectele unui raport oficial privind lucrările realizate în Pădurea Băneasa.

Potrivit oficialului, șefii din cadrul direcției silvice ar fi contestat în instanță concluziile Corpului de Control, într-un demers pe care îl consideră o încercare de a tergiversa rezolvarea unor nereguli.

De ce acuză ministra Mediului conducerea Romsilva Ilfov

Diana Buzoianu afirmă că, în loc să aplice măsurile stabilite de Corpul de Control, conducerea Romsilva ar fi ales să conteste raportul în instanță.

Ministrul susține că acest demers ar avea ca scop amânarea rezolvării problemelor semnalate, fiind realizat din fondurile regiei.

Aș vrea să ies în fiecare zi cu o veste bună de la Romsilva. Aș vrea. Serios. Aș vrea să pot vorbi zilnic de proiectele lor bune (căci au și proiecte bune). Doar că zilnic primesc vești absolut îngrijorătoare de ce se întâmplă în țară și, atunci, fiecare zi devine o luptă de a proteja pădurile noastre.

Haideți să vă povestesc ceva tare de azi.

Știți cum corpul de control a arătat acum câteva luni că drumul prin Pădurea Băneasa încalcă legea și a dispus măsuri de remediere? Credeți că membrii consiliului de administrație Romsilva au făcut măcar un pas să îndrepte lucrurile? Evident că nu. Credeți că directorul general al Romsilva a respectat măsurile impuse de corpul de control? Evident că nu. Ba mai mult, Romsilva a și dat comunicate publice să se apere cu argumente de tot râsul, în loc să aleagă calea respectării legii (adică să îndrepte o ilegalitate).”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Ce-a aflat Diana Buzoianu

”Eh, și acum e acum. Ce credeți că am aflat astăzi? Împins de sprijinul de la conducerea Romsilva, unul dintre cei mai controversați directori ai Romsilva – domnul Răduță – director al direcției silvice Romsilva Ilfov, care și-a bătut joc, la propriu, de pădurile din Ilfov și București (haideți să vedem cum arată azi Pădurea Băneasa), a decis să sfideze și mai mult legea.

A cerut domnul Răduță în instanță, pe banii Romsilva, anularea raportului corpului de control. Nu are niciun argument juridic decât că nu îi convine că am scos la iveală ilegalitățile semnate de dumnealui. Practic trage de timp, pe banii regiei, ca să acopere o ilegalitate.

Așa arată astăzi Romsilva condusă de oameni ai sistemului care se zbat să rămână cu ilegalitățile în brațe pe mai departe.

Am un singur mesaj de transmis: vă vede o țară întreagă. Corupția și ilegalitățile vor înceta. Vom folosi absolut toate căile legale civile, administrative și penale împotriva tuturor celor care cred că mai merge cu o Romsilva administrată ca o moșie pe persoană proprie.”, a mai scris Buzoianu.

Ce se întâmplă cu drumul din Pădurea Băneasa

Subiectul drumului din Pădurea Băneasa a stârnit controverse încă din momentul în care Corpul de Control a constatat că lucrările ar încălca legislația în vigoare.

În urma verificărilor, au fost dispuse măsuri de remediere, însă, potrivit ministrului Mediului, acestea nu ar fi fost aplicate până în prezent.

Ministrul avertizează că instituțiile statului vor continua demersurile legale pentru a sancționa eventualele abateri.

Aceasta susține că vor fi utilizate toate pârghiile legale disponibile pentru a corecta situația și pentru a preveni repetarea unor astfel de cazuri în administrarea fondului forestier.

Românii ar vota masiv AUR. Nemulțumirea față de Guvernul Bolojan atinge cote record (SONDAJ)
Politică
Românii ar vota masiv AUR. Nemulțumirea față de Guvernul Bolojan atinge cote record (SONDAJ)
Când urmează să adopte Guvernul OUG pentru criza carburanților și ce măsuri concrete se iau
Politică
Când urmează să adopte Guvernul OUG pentru criza carburanților și ce măsuri concrete se iau
Romsilva are un nou director general. Jean Vișan a fost desemnat pentru un mandat de trei ani
Politică
Romsilva are un nou director general. Jean Vișan a fost desemnat pentru un mandat de trei ani
George Simion îi ia la mișto pe PSD-iști: „Nu pot părăsi această Coaliție pentru că au dosare”. S-a întâlnit sau nu liderul AUR cu Bolojan?
Politică
George Simion îi ia la mișto pe PSD-iști: „Nu pot părăsi această Coaliție pentru că au dosare”. S-a întâlnit sau nu liderul AUR cu Bolojan?
Probleme în tabăra suveranistă? Anca Alexandrescu îl acuză pe afaceristul Mohamad Murad că vrea să rupă AUR. Scandal pe bani și interese (VIDEO)
Politică
Probleme în tabăra suveranistă? Anca Alexandrescu îl acuză pe afaceristul Mohamad Murad că vrea să rupă AUR. Scandal pe bani și interese (VIDEO)
Surse: Cum a început PSD retragerea de la guvernare. PNL îi acuză pe social-democrați că au încălcat art. 21 din protocolul Alianței
Politică
Surse: Cum a început PSD retragerea de la guvernare. PNL îi acuză pe social-democrați că au încălcat art. 21 din protocolul Alianței
Mirabela Grădinaru, în vizită la Georgetown University. Partenera președintelui a discutat despre utilizarea tehnologiei de către copii
Politică
Mirabela Grădinaru, în vizită la Georgetown University. Partenera președintelui a discutat despre utilizarea tehnologiei de către copii
PSD pune presiune pe Ilie Bolojan. Oamenii lui Grindeanu cer reducerea accizelor la combustibili. Și sindicaliștii boicotează ordonanța pe carburanți
Politică
PSD pune presiune pe Ilie Bolojan. Oamenii lui Grindeanu cer reducerea accizelor la combustibili. Și sindicaliștii boicotează ordonanța pe carburanți
Criza socială se acutizează. Bolojan acuzat că mimează dialogul social. Sindicatele declină invitația la Consiliul Național Tripartit
Politică
Criza socială se acutizează. Bolojan acuzat că mimează dialogul social. Sindicatele declină invitația la Consiliul Național Tripartit
Expoziție despre foametea din Moldova sovietică, inaugurată la Bruxelles de Eugen Tomac. „O astfel de expoziție în inima UE este mai mult decât necesară”
Politică
Expoziție despre foametea din Moldova sovietică, inaugurată la Bruxelles de Eugen Tomac. „O astfel de expoziție în inima UE este mai mult decât necesară”
Ultima oră
15:29 - Românii ar vota masiv AUR. Nemulțumirea față de Guvernul Bolojan atinge cote record (SONDAJ)
15:28 - Răsturnare de situație în cazul copilului de 5 ani care a căzut de la etajul 9. Cine l-ar fi împins
15:07 - Maria Ghiorghiu, viziune tulburătoare despre România: „Nimeni și nimic nu o poate atinge”
15:05 - Legea a fost promulgată de președinte. Ordinul de protecţie va fi comunicat Poliţiei în maxim cinci ore de la decizia instanței
14:59 - Lovitură pentru turiști: Se scumpesc biletele de avion. Care sunt cele mai sigure destinații și ce recomandă specialiștii
14:56 - Ilie Bolojan – cu patronatele, Sorin Grindeanu – cu sindicatele. Fiecare decide în dreptul lui. O ordonanță vede Ilie, alta vede Sorin (VIDEO)
14:50 - Viktor Orbán anunță măsuri dure. Ungaria oprește livrările de gaze către Ucraina
14:38 - Când urmează să adopte Guvernul OUG pentru criza carburanților și ce măsuri concrete se iau
14:35 - Romsilva are un nou director general. Jean Vișan a fost desemnat pentru un mandat de trei ani
14:22 - Lovitură dură pentru agricultură. Fermierii trag pe dreapta din cauza scumpirii carburanților, iar 30% din terenuri pot rămâne nelucrate