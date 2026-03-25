Ministra Mediului, Diana Buzoianu, lansează acuzații grave la adresa conducerii Romsilva Ilfov, susținând că aceasta încearcă să blocheze efectele unui raport oficial privind lucrările realizate în Pădurea Băneasa.

Potrivit oficialului, șefii din cadrul direcției silvice ar fi contestat în instanță concluziile Corpului de Control, într-un demers pe care îl consideră o încercare de a tergiversa rezolvarea unor nereguli.

De ce acuză ministra Mediului conducerea Romsilva Ilfov

Diana Buzoianu afirmă că, în loc să aplice măsurile stabilite de , conducerea Romsilva ar fi ales să conteste raportul în instanță.

Ministrul susține că acest demers ar avea ca scop amânarea rezolvării problemelor semnalate, fiind realizat din fondurile regiei.

”Aș vrea să ies în fiecare zi cu o veste bună de la Romsilva. Aș vrea. Serios. Aș vrea să pot vorbi zilnic de proiectele lor bune (căci au și proiecte bune). Doar că zilnic primesc vești absolut îngrijorătoare de ce se întâmplă în țară și, atunci, fiecare zi devine o luptă de a proteja pădurile noastre.

Haideți să vă povestesc ceva tare de azi.

Știți cum corpul de control a arătat acum câteva luni că drumul prin Pădurea Băneasa încalcă legea și a dispus măsuri de remediere? Credeți că membrii consiliului de administrație Romsilva au făcut măcar un pas să îndrepte lucrurile? Evident că nu. Credeți că directorul general al Romsilva a respectat măsurile impuse de corpul de control? Evident că nu. Ba mai mult, Romsilva a și dat comunicate publice să se apere cu argumente de tot râsul, în loc să aleagă calea respectării legii (adică să îndrepte o ilegalitate).”, a scris Diana Buzoianu pe .

Ce-a aflat Diana Buzoianu

”Eh, și acum e acum. Ce credeți că am aflat astăzi? Împins de sprijinul de la conducerea Romsilva, unul dintre cei mai controversați directori ai Romsilva – domnul Răduță – director al direcției silvice Romsilva Ilfov, care și-a bătut joc, la propriu, de pădurile din Ilfov și București (haideți să vedem cum arată azi Pădurea Băneasa), a decis să sfideze și mai mult legea.

A cerut domnul Răduță în instanță, pe banii Romsilva, anularea raportului corpului de control. Nu are niciun argument juridic decât că nu îi convine că am scos la iveală ilegalitățile semnate de dumnealui. Practic trage de timp, pe banii regiei, ca să acopere o ilegalitate.

Așa arată astăzi Romsilva condusă de oameni ai sistemului care se zbat să rămână cu ilegalitățile în brațe pe mai departe.

Am un singur mesaj de transmis: vă vede o țară întreagă. Corupția și ilegalitățile vor înceta. Vom folosi absolut toate căile legale civile, administrative și penale împotriva tuturor celor care cred că mai merge cu o Romsilva administrată ca o moșie pe persoană proprie.”, a mai scris Buzoianu.

Ce se întâmplă cu drumul din Pădurea Băneasa

Subiectul drumului din Pădurea Băneasa a stârnit controverse încă din momentul în care Corpul de Control a constatat că lucrările ar încălca legislația în vigoare.

În urma verificărilor, au fost dispuse măsuri de remediere, însă, potrivit ministrului Mediului, acestea nu ar fi fost aplicate până în prezent.

Ministrul avertizează că instituțiile statului vor continua demersurile legale pentru a sancționa eventualele abateri.

Aceasta susține că vor fi utilizate toate pârghiile legale disponibile pentru a corecta situația și pentru a preveni repetarea unor astfel de cazuri în administrarea fondului forestier.