Ministru Sănătății, noi detalii despre criza medicamentelor din farmacii: ”Vor fi la dispoziția celor care au nevoie”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, anunță că medicamentele antivirale vor fi disbonibile în farmacii. ”În această perioadă trebuie să furnizăm medicamente, dar ele trebuie eliberate pe bază de prescripție, dacă ne referim la antivirale și la antibiotice, exclusiv pe bază de prescripție.

Ce spune Alexandru Rafila despre medicamentele antivirale

(…) Reiterăm acest lucru farmaciilor, să nu elibereze decât pe bază de prescripție. Scopul este să tratezi, nu să stochezi astfel de medicamente și utilizarea lor în afara prescripției poate să fie periculoasă sau chiar contraindicată, mai ales dacă ne referim la antibiotice în cazul infecțiilor virale.

Antibioticele nu sunt utilizate ca să scadă febra sau să trateze infecții virale, nu se dau decât în cazul infecțiilor bacteriene dacă acest lucru este constatat de către medic”, a declarat Rafila, potrivit .

În ceea ce privește situația din spitale, Rafila spune că vor fi căutate soluții să se poată beneficia de antivirale.

”Știu 5 sau 6 mari distribuitori care au preluat importante cantități de Oseltamivir tocmai ca să le distribuie în farmacii în această perioadă.

Comparativ cu luna decembrie, cantitățile de Oseltamivir au crescut de 10 ori, cantitățile care sunt distribuite în farmacii, deci o cantitate foarte mare.

Nu cred că vom avea probleme în următoarea perioadă, ele vor fi la dispoziția celor care au nevoie”, a informat ministrul.

Autoritățile nu își doresc să introducă restricții, ci să facă populația parteneră în luarea celor mai bune decizii astfel încât să fie ținută sub control gripa, un fenomen natural, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, joi, într-o conferință de presă la sediul instituției pe care o conduce.

Alexandru Rafila: Sezonul gripal, mai rapid în acest an

Ministrul Sănătății că nu se dorește introducerea unor restricții.

„Ceea ce ne dorim – și am fost consecvenți în această abordare – este nu să introducem vreun fel de restricții, ci să facem populația partener în luarea celor mai bune decizii încât să ținem sub control un fenomen natural, o infecție virală, gripa care apare sezonier și care în acest an a apărut mai repede decât în anii precedenți”, a declarat Alexandru Rafila.

„2020-2021 și 2021-2022 au fost sezoane atipice, pentru că restricțiile care au fost în vigoare datorită pandemiei au dus la o circulație mult mai scăzută a tulpinilor care produc de obicei viroze respiratorii în sezonul rece și acest lucru s-a întâmplat și în cazul gripei”, a mai spus oficialul, printre altele.

Pe de altă parte, el a atras atenția că, în acest an, sezonul gripal „este mai rapid decât era în urmă cu câțiva ani”.