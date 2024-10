Ministrul Adrian Câciu, despre riscul de a pierde 1,1 miliarde de euro din PNRR: „Toate se vor rezolva, avem o perioadă de șase luni”

Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Câciu, a comentat joi la , despre riscul României de a pierde temporar suma de 1,1 miliarde de euro din PNRR. Acesta a spus că probleme vor fi rezolvate în șase luni și că în cele din urmă România va primi fondurile europene:

Adrian Câciu, despre riscul ca România să piardă bani din PNRR

„Nu se pierde niciun ban, nu se plătesc în același timp. Da, o plată parțială vom avea, cum am avut și la cererea de plată numărul doi. Nu am exact cifra. Aștept scrisoarea oficială. Nu merg nici pe elementele de surse care au apărut astăzi în presă, dar pot să zic că, totuși, evoluția sumei este una de la o săptămână, alta, a mai crescut, pentru că s-a văzut această chestiune politică din România care nu trebuia să existe, din punctul meu de vedere. Mențin ce am zis”, a declarat Adrian Câciu.

Din cele 74 de jaloane pentru cererea de plată numărul trei, 68 sunt îndeplinite, șase sunt considerate neîndeplinite sau parțial îndeplinite. Despre acest lucru, Adrian Câciu a spus că singurul jalon unde s-a lucrat a fost cel legat de numirea conducerii Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), care va fi finalizat în decembrie.

„Sunt angajamente la Comisie. Finanțezi o țară care are își asumă că face niște lucruri. Bașca că nu le-a făcut pe unele dintre ele, că de cele șase jaloane de descărcare, poate intrăm în detalii, totuși, discutăm de aproape un an de zile. Singurul unde s-a lucrat a fost partea cu AMEPIP „Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice- n.r.), cu reluarea procedurii la AMEPIP, dar nu s-a terminat, ca ai reluat procedura, n-ai închis-o și se consideră parțial îndeplinit. Trebuie să se închidă procedura. Undeva în decembrie se va închide și atunci acest jalon va fi îndeplinit”, a mai explicat Câciu.