Ministrul Agriculturii, detalii pe B1 TV despre pachetul de sprijin pentru fermieri. Adrian Chesnoiu: Fermierii chiar sunt oameni bravi, care trebuie susținuți cu toate eforturile (VIDEO)

Fermierii sunt oameni bravi și trebuie susținuți cu toate eforturile, a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, unde a oferit detalii despre pe care l-a anunțat Guvernul pentru fermierii afectați de COVID-19.

„Ajutorul se acordă crescătorilor din sectorul de creștere a bovinelor, cei din sectorul de creștere a suinelor și din sectorul avicol. Sunt niște formule de calcul care se aplică, pe de o parte, pe spațiile de cazare, de cealaltă parte, pe numărul de animale pe care le-au avut în 2021. Fermierii depun cererile în 20 de zile de la momentul publicării în Monitorul Oficial a ordonanței de urgență care a fost adoptată astăzi în ședința de Guvern”, a explicat ministrul Agriculturii.

Cererile se depun la APIA, a menționat Adrian Chesnoiu.

„Nu este prima dată când alocăm acest sprijin și știu foarte bine mecanismele prin care pot depune cererile de finanțare. Știu totul de la A la Z fermierii”, a continuat oficialul.

Întrebat care este limita maximă de ajutor, el a precizat: „290.000 de euro, este cadrul temporar pentru COVID pe care Uniunea Europeană l-a adoptat și în baza căruia noi putem acorda aceste scheme de ajutor de stat. Banii îi avem în buget, i-am primit de la începutul anului, am dublat suma alocată pentru sprijinirea fermierilor. La vremea în care am gândit bugetul și am elaborat bugetul de stat, nu apăruse criza din Ucraina, dar oricum erau manifestate celelalte crize, cea pandemică și criza la energie și gaze naturale, care deja începuseră să ne dea bătăi de cap cu privire la creșterea anumitor costuri cu care fermierii trebuie să lupte în această perioadă”.

„Pentru că noi, în general, ne uităm spre descărcarea acestor costuri către consumatorul final, dar trebuie să vedem că agricultura este un domeniu de activitate economică, care are foarte mulți factori externi care impactează producția finală. Fermierii chiar sunt oameni bravi, care trebuie susținuți cu toate eforturile, pentru că în aceste momente critice am văzut cu toții că agricultura este un domeniu vital, iar fermierii sunt acei oameni care își îngroapă la propriu banii în pământ și așteaptă nouă luni, 11 luni de zile să recolteze și să își recupereze o parte din acești bani”, a adăugat Adrian Chesnoiu.