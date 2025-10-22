Primarul Cristian Radu a scăpat de arestul preventiv, măsura fiind înlocuită, de instanță, cu arestul la domiciliu. Decizia magistraţilor nu este definitivă şi poate fi contestată la .

Primarul Cristian Radu va fi deținut acasă

Judecătorii Tribunalului Constanţa au înlocuit, miercuri, arestul preventiv cu arest la domiciliu pentru primarul Cristian Radu. Edilul suspendat al Constanței este cercetat pentru luare de mită şi a fost plasat în arest preventiv la solicitarea .

Cristian Radu a fost reţinut pe 21 august, iar mai apoi a fost arestat preventiv. Este acuzat de cinci și de spălare a banilor.

„În perioada 2020 – 2025, inculpatul Radu Cristian, în calitate de primar al municipiului Mangalia, ar fi pretins şi primit, atât direct, cât şi printr-un intermediar, suma totală de 645.000 de euro, în legătură cu emiterea unor documente urbanistice şi cu iniţierea unor hotărâri de consiliu local, precum şi în legătură cu alte demersuri ce ţin de activitatea de primar”, se arată într-un comunicat de presă transmis de procurorii anticorupţie.

În perioada 2022 – 2024, primarul Cristian Radu ar fi pretins 80.000 de euro. Din această sumă ar fi primit, printr-un intermediar, 42.333 de euro. În schimb, a permis mai multor persoane să desfășoare activități de comerț pe plaja sau în zona Portului Turistic Mangalia. Comercianții au beneficiat de protecția care nu i-a amendat deși încălcau legea.

Acuzațiile DNA la adresa primarului Mangaliei

Procurorii DNA au mai stabilit că, în cursul anului 2020, primarul Cristian Radu ar fi pretins 70.000 de euro. În schimbul acestor bani, el trebuia să emită un certificat de urbanism şi ulterior o autorizaţie de construire pentru o clădire de locuinţe P+12 în staţiunea Neptun. Din suma cerută, Cristian Radu a primit 20.000 de euro.

În 2023, ar primit echivalentul a 500.000 de euro prin reducerea preţului de achiziţie a activului unei societăţi comerciale. La schimb ar fi favorizat cesionarea unor contracte de închiriere pentru terenuri aflate în Portul Turistic Mangalia.

El ar fi pretins 50.000 de euro pentru ca două persoane să nu fie controlate de funcţionarii primăriei pe parcursul construirii unui imobil în staţiunea Neptun. A primit 150.000 de lei. De asemenea, la începutul anului 2025, primarul Cristian Radu ar fi primit 50.000 euro, de la o persoană. În schimb i-a favorizat obținerea unui certificat de atestare a edificării/extinderii construcţiei realizate fără autorizaţie de construire, în staţiunea Saturn.

De cele mai multe ori, banii ar fi fost primiţi sub forma achiziţiilor unor obiecte vestimentare de lux. Totodată, primarul Radu Cristian ar fi disimulat şi ascuns mare parte din sumele de bani menţionate, prin achiziţia în anul 2023 a unui hotel din staţiunea Cap Aurora.