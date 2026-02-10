B1 Inregistrari!
Ministrul Culturii, înregistrat când îi făcea „proști” pe actorii care-i cereau demisia (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 feb. 2026, 23:03
Andras Demeter (UDMR), ministrul Culturii. Sursa foto: Demeter András István / Facebook
Cuprins
  1. Ministrul Culturii îi insultă pe actorii protestatari
  2. Protestul actorilor a funcționat deocamdată

Andras Demeter (UDMR), ministrul Culturii, a fost înregistrat în timp ce-i făcea „proști” pe actorii care îi cereau demisia, în fața Teatrului Național București (TNB).

Ministrul Culturii îi insultă pe actorii protestatari

Andras Demeter, el însuși de profesie actor, a mers în mijlocul protestatarilor și, afișând o atitudine sfidătoare, s-a prefăcut că nu înțelege cui îi cer manifestanții demisia.

Acesta i-a numit „proști” pe actori în timp ce vorbea cu Gabriel Fătu, care îl susținea pe ministru prin ironii la adresa propriilor colegi.

„VIDEO: Momentul în care ministrul Culturii, Andras Demeter, aflat azi chiar în mijlocul actorilor Teatrului Național București care îi cereau demisia, spune despre unul dintre ei, Ioan Andrei Ionescu, că el ar trebui să-și dea demisia „din prostie”.
Ministrul completează: „Băi, prostia e mare! Foarte mare!””, a transmis Cultura la dubă, pe Facebook:

Iată și imaginile surprinse de Cultura la dubă:

Actorul Mihai Călin a lăsat următorul comentariu la postare: „O glumă proastă de ministru! O rușine. Iar Fatu tocmai ma felicitase pt protest si mi-a spus: Am raspuns prezent!🤪🤮”.

Protestul actorilor a funcționat deocamdată

Protestul actorilor de la TNB a reușit să oprească programul-pilot al Ministerului Culturii, care le-ar fi impus actorilor să completeze zilnic un raport în care să detalieze ce au făcut la lucru. De asemenea, teatrele ar fi trebuit să trimită ministerului și un raport de muncă săptămânal și o foaie colectivă de prezență.

„Considerăm că acest proiect ucide creativitatea în cultură şi îi transformă pe artişti în ‘scriitori de rapoarte zilnice’, iar pe directorul artistic sau pe manager – în «raportorul» nostru, al tuturor.

Munca artistului nu poate fi normată în 8 ore pe zi, munca lui nu este doar pe scenă, este şi cu sine – începând în zori şi terminându-se noaptea -, timp de 10 luni pe an, 6 zile pe săptămână, iar o oră în scenă presupune un consum emoţional greu de cuantificat”, spun actorii TNB.

Însă ministrul a promis că va reveni cu alte măsuri.

