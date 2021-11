Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu: „Ceea ce contează pentru oameni este că banii pentru pensii sunt prevăzuți în buget”

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a declarat vineri, în urma rectificării bugetare că au fost asigurați banii pentru pensii și pentru salarii. De asemenea, ministrul a precizat că a fost asigurată și deblocarea CEC Bank:

„Avem câteva vești bune, rectificarea bugetară mult așteptată pentru pensionari a fost adoptată, în contextul în care am menținut ținta de deficit din programul de convergență a României în procedura de deficit excesiv, de 7,13% din PIB, în contextul în care am reușit să găsim resursele necesare pentru acest an, până la sfârșitul lunii decembrie și în contextul în care am reușit să găsim o soluție pentru deblocarea de la CEC Bank, o societate de stat care de 2 ani căuta soluția ca după majorarea de capital din 2019 să poată intra în regula solicitată de Comisia Europeană de a putea avea expunerea și garanțiile pentru a intra pe piața creditării.

A fost un moment cheie din punctul meu de vedere. Din acest moment nu avem un risc bancar”, a spus ministrul Finanțelor.

Acesta a vorbit de asemenea și despre sprijinul acordat în urma rectificării pentru autoritățile locale:

„Ceea ce contează pentru oameni este că banii pentru pensii sunt prevăzuți în bugetul asigurărilor sociale de stat și banii de asistență socială, toate lucrurile s-au echilibrat.

Toți banii de salarii sunt asigurați, comunitățile locale primesc sume importante și o să mai avem măsuri ca pe partea de finanțare a cheltuielilor locale pentru care au fost făcute eforturi din partea autorităților locale și artificii financiare legale pentru a sprijini susținerea cheltuielilor descentralziate. Am găsit soluția, o avem în buget”.