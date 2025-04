Ministrul Finanțelor explică diferența dintre deficitul ESA și deficitul cash: „Vorbim despre două lucruri diferite” (VIDEO)

Deficitul ESA este indicatorul oficial, folosit de , pentru a evalua disciplina fiscală a statelor membre. Spre deosebire de deficitul în termeni cash, deficitul ESA include toate angajamentele financiare ale unui stat, indiferent de momentul în care sunt realizate efectiv plățile. În ultimele zile, au apărut informații potrivit cărora deficitul bugetar al României pentru 2024 a fost estimat provizoriu la 9,28% din PIB. Planul fiscal al guvernului Ciolacu pentru reducerea deficitului, în șapte ani, agreat cu Comisia Europeană, prevede ca la finalul acestui an deficitul ESA să fie redus la 7%. Or, pornind de la 9,28%, ținta va fi mult mai dificil de atins. În acest context, ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a explicat care este difernța dintre deficitul ESA, estimat provizoriu la 9,28% și deficitul pe cash, pe care l-a prezentat guvernul, la începutul acestui an, de 8,64%. El a făcut aceste precizări în emisiunea Talk B1 cu Gabriela Mihai, difuzată pe B1 TV. „Vorbim despre două lucruri diferite. 9,2% ar însemna un deficit ESA, ceea ce nu este deficitul cash cu care am încheiat anul 2024. Anul 2024 s-a închis, pe documente, cu un deficit de 8,64%, deficitul pe cash. Într-adevăr, toate statele membre UE discută la început de an cu Eurostatul deficitul ESA care este o chestiune contabilă influențată și de lucrările făcute în 2023 și plătite în 2024 și de lucrările făcute în 2024 care vor fi plătite în 2025”, a explicat ministrul Finanțelor. Tanczos Barna susține că deficitul a fost prezentat și Comisiei Ministrul Finanțelor susține că deficitul de referință al României este cel prezentat de guvernul Ciolacu, la începutul acestui an. Mai exact, este vorba despre 8,6%, deficit cash. Informațiile apărute în presă, referitoare la deficitul ESA țin de un alt calcul contabil. „Deficitul de referință al României pe 2024 este cel pe care l-am comunicat din decembrie încoace, 8,6%, deficit cash…Ceea ce se discută în presă, despre 9,5%, este un alt calcul contabil care nu are nici o legătură cu ce spun eu. Deficitul cash este deficitul de referință, final, calculat și transmis, inclusiv la Comisie”, a precizat .

Ministrul Tanczos Barna a explicat care este diferența dintre (European System of Accounts) și deficitul cash. El venit cu clarificări după apariția unor informații referitoare la deficitul ESA, estimat provizoriu la 9,28% din PIB.

Anterior, într-o conferință de presă, la Guvern, Ministrul Finanțelor a declarat că informațiile despre deficitul ESA vor fi transmise Comisiei Europene până la finalul săptămânii viitoare.

„Deficitul ESA este în elaborare cu Comisia, avem o listă de întrebări la care trebuie să răspundem zilele acestea. Până la sfârşitul săptămânii viitoare, vom avea deficitul ESA lămurit, vă voi da cifra exactă la sfârşit. Vă vom răspunde exact după ce stabilim cu Comisia. Procedura de clarificare se referă exact la sumele care au fost antamate sau investiţiile care au fost efectuate în 2024 şi vor fi plătite în 2025. Deficitul a fost mare anul trecut, ştie toată lumea. Am anunţat încă de la începutul anului, la elaborarea bugetului, v-am spus exact, transparent, cum am închis, practic, anul 2024, la o săptămână după ce am venit la guvernare”, a punctat ministrul Finanţelor.