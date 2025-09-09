B1 Inregistrari!
Ministrul Florin Manole: Nu se ia în calcul creșterea vârstei de pensionare, nu e niciun proiect şi nicio discuţie în legătură cu acest subiect (VIDEO)

Traian Avarvarei
09 sept. 2025, 14:31
Ministrul Florin Manole: Nu se ia în calcul creșterea vârstei de pensionare, nu e niciun proiect şi nicio discuţie în legătură cu acest subiect (VIDEO)
Florin Manole (PSD), ministrul Muncii. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook

Florin Manole (PSD), ministrul Muncii, a declarat, marți, că PSD nu susţine creşterea vârstei de pensionare și nici nu se ia în calcul așa ceva în coaliție. Reacția sa vine după ce afirmații ale premierului Ilie Bolojan (PNL) au fost mai neclare și s-au interpretat diferit în spațiul public.

Cuprins

  • Ce a spus Florin Manole despre vârsta de pensionare
  • Ce declarase Bolojan despre vârsta de pensionare

Ce a spus Florin Manole despre vârsta de pensionare

Întrebat dacă în coaliţie se discută despre creșterea vârstei de pensionare pentru toţi românii, Florin Manole a răspuns: „Nu se ia în calcul aşa ceva, nu e niciun proiect şi nicio discuţie şi PSD nu susţine creşterea vârstei de pensionare, că pensia e un drept câştigat după o viaţă de muncă şi de cotizare, nu ceva ce poate sau trebuie să fie amânat. Nu e vreun privilegiu”.

Ministrul a repetat apoi că nu se discută despre creșterea vârstei de pensionare, ci despre pensiile magistraţilor şi reforma deja asumată de Guvern, nu despre pensii în general.

„Cred că e important să calmăm spiritele, să înţeleagă cei care sunt aproape de vârsta de pensionare că nu e niciun pericol în ce priveşte perspectivele pentru ei şi nici pentru cei care urmează să lucreze în Europa”, a mai declarat Florin Manole.

Ce declarase Bolojan despre vârsta de pensionare

Luni seară, într-un interviu pentru TVRInfo, premierul Ilie Bolojan declarase: „Din punctul meu de vedere, suntem în situația în care avem nevoie de mai mulți oameni în piața muncii, în piața reală a muncii. Și pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare, în așa fel încât, în intervalul 50 – 65 de ani, populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine să o înlocuiască”.

Executivul a revenit apoi cu explicații suplimentare despre afirmațiile lui Bolojan: „Guvernul nu are in vedere si nu discuta in acest moment posibilitatea cresterii varstei standard de pensionare. In interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la varsta de pensionare a categoriilor cu statut special in aceasta privinta, deci la eliminarea exceptiilor de la varsta standard”.

