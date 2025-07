Ministrul Justiției, despre protestele grefierilor: „În limita competențelor noastre, sprijinim preocupările legitime ale grefierilor pentru calitatea actului de justiție” (VIDEO)

Ministrul Justiției Radu Marinescu susține că sprijină preocupările grefierilor pentru calitatea actului de . El a făcut o serie de comentarii în contextul protestelor declanșate, în această perioadă de sindicatele lucrătorilor din instanțe.

a avut o intervenție, pe acest subiect, în emisiunea Talk B1, cu Gabriela Mihai, în care a vorbit despre din aceste zile. Ministrul Justiției a declarat că a purtat discuții cu reprezentanții grefierilor, după adoptarea măsurilor de tăiere salarială, și i-a asigurat pe grefieri de preocuparea sa pentru dialog.

„Astăzi am purtat discuții, cu promptitudine, după apaiția ordonanței de urgență a guvernului referitoare la sporuri, cu reprezentanții sindicatelor grefierilor, asigurându-i de preocuparea noastră, de disponibilitatea noastră totală pentru dialog și pentru a găsi împreună soluții, acele soluții care țin de sfera de competență a Ministerului Justiției”, a declarat Radu Marinescu.

Ministrul Justiției a precizat că Ministerul Justiției nu este angajator pentru grefierii din instanțe și nici inițiator al actului normativ prin care sunt tăiate salariile. Radu Marinescu a precizat că, totuși, sprijină preocupările grefierilor pentru calitatea actului de justiție și pentru respectarea statutului lor.

„Aș vrea să vă spun că Ministerul Justiției nu este angajatorul în ce privește grefierii din instanțele din România și nu este, potrivit competențelor sale instituționale, nici initiator în ceea ce privește măsurile luate dar, sunt măsuri adoptate de Guvernul României și în limita competențelor noastre, sprijinim preocupările legitime ale grefierilor pentru calitatea actului de justiție care înseamnă și respectarea statutului lor”, a mai spus Radu Marinescu.

Ministrul Justiției, despre nemulțumirile magistraților

Ministrul Justiției a precizat că a discutat, aplicat, cu reprezentanții grefierilor, despre viitoarea lege care stabilește statutul acestei clase profesionale.

„În mod concret cu sindicatul grefierilor am discutat aplicat despre viitoarea lege a statutului grefierilor, despre măsuri care trebuie adoptate cu promptitudine pentru a degreva instanțele de judecată, pentru a reduce, astfel, încărcătura, volumul de activitate în ceea ce-i privește pe grefieri, dar și pe magistrați, despre digitalizare, despre alte formule care să ajute actul de justiție…”, a mai spus Radu Marinescu.

În acest context, el a vorbit și despre nemulțumirile magistraților care sunt îngrijorați că le va fi majorată vârsta de pensionare, „peste noapte”. Radu Marinescu a precizat că la momentul în care va fi pusă în discuție o astfel de măsură, va fi analizată împreună cu reprezentanții magistraților. În prezent, în parlament, este o lege ale cărei prevederi, dacă va ajunge să se aplice, vor intra în vigoare peste 40 de ani.

„În ce privește Ministerul Justiției și am să mă refer la poziția MJ, am avut și avem un dialog foarte bun profesional cu magistrații, respectăm întrutotul statutul acestora în profil european, așa cum este consacrat de legislația națională și cea europeană și împreună căutăm soluțiile, în limitele de competență ale ministerului pentru a putea sprijini eficientizarea actului de justiție. Sub nici o formă nu acceptăm actele de stigmatizare ale magistraților, iar în ce privește eventuale soluții concrete, le vom discuta atunci când vor apărea. În momentul de față este o lege care se află în Parlamentul României și care nu implică institutional, ministerul de Justiție”, a mai spus ministrul Justiției.