Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a precizat după ședința CSM în care a fost dat aviz negativ pentru proiectul pensiilor speciale că e normal ca să existe discordanțe de opinie pe proiecte. El a mai adăugat că asta e normal într-un de stat de drept și a apreciat faptul că CSM a dat rapid un aviz.

Ce a anunțat ministrul Justiției, după ce CSM a dat aviz negativ

Radu Marinescu a accentuat necesitatea cunoașterii punctului de vedere al și importanța dialogului între puterile statului, în special, la reformarea statutului unei categorii profesionale.

“Este foarte important să cunoaștem punctul de vedere al magistraturii.

Ca ministru a Justiției, am susținut și voi susține întotdeauna că este nevoie de dialog între puterile statului.

Este nevoie ca atunci când reformăm, până la urmă, statutul oricărei categorii profesionale să o întrebăm și pe aceea”, a explicat ministrul Justiției.

Ar trebui să se țină cont de avizul CSM? Ce spune ministrul Justiției

Marinescu a mai spus că a apreciat faptul că și-au putut exprima liber punctul de vedere, considerând corect să se țină cont de avizul CSM. El a mai menționat că opinia negativă a magistraturii referitoare la proiectul pensiilor speciale era deja publică și cunoscută.

“Am apreciat că este corect, astăzi, ca magistrații să își exprime în deplină libertate punctul lor de vedere.

Apreciez că este corect să ținem cont de acest aviz. Cunoșteam opinia magistraturii, cum o cunoaște și opinia publică, o cunoașteți cu toții, pentru că a fost menționată public de către CSM, că nu sunt de acord cu acest proiect. Deci se cunoaște această opinie, s-a avut în vedere și această opinie.

Mai departe, proiectul va merge pe traiectoria pe care am amintit-o.

Consider că, prin exprimarea acestui aviz, fiecare dintre puterile din stat au acționat cu bună-credință și într-o formă de respect instituțional.

Adică Consiliul Superior al Magistraturii a făcut toate demersurile necesare, a consultat cu promptitudine magistrații din țară și, iată, înțelegând și faptul că există această preconizată evaluare de către Comisia Europeană, foarte curând, a emis un aviz.

Existența unor discordanțe de opinie este normală într-un stat de drept. Este normal să existe și opinii negative față de un proiect, pot să existe și opinii pozitive.”, a mai declarat ministrul.