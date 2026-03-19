Ana Maria
19 mart. 2026, 13:34
Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. Ce a spus ministrul Muncii, Florin Manole
  2. De ce a fost dificil de adoptat pachetul social
  3. Ce se întâmplă cu CASS-ul pentru mame

Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit despre măsurile de sprijin acordate de stat, în contextul creșterii accelerate a prețurilor. În cadrul unei intervenții în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, acesta a admis că ajutoarele oferite populației nu reușesc să compenseze în totalitate impactul inflației.

Ce a spus ministrul Muncii, Florin Manole

“Sunt deja de acord că inflația este în creștere. Sunt de acord că aceste măsuri de sprijin compensează doar parțial și că ele nu sunt extraordinar de mari.
N-am spus niciodată asta. Nici când nu aveam discuția despre carburanți n-am spus asta. Dar uitați-vă în același timp cât de dificil a fost să convingem pe unii dintre parlamentari că aceste categorii care au nevoie de sprijin trebuie să și primească sprijin din partea statului român, pentru că, dincolo de echilibrul bugetar, care este un deziderat legitim și corect și la care contribuim și noi, ministrii PSD din acest cabinet, este nevoie și de un echilibru social, este nevoie să distingem între cei cu venituri mai mari care rezistă mai bine în această perioadă cu inflație crescută și cei cu venituri mai mici, care au nevoie de sprijin.

S-a vorbit mult timp despre acest pachet ca despre un pachet pentru vulnerabili. Și cuvântul ăsta tinde să devină, din păcate, cu o tentă negativă. Oricine dintre noi poate să devină vulnerabil.
Imaginați-vă că există copii cu dizabilități care se nasc și în familii care au salarii decente sau salarii bune, venituri bune. Și pentru ei este nevoie de un sprijin în plus, nu numai bani, și servicii.

Deci ar trebui să privim toți acești beneficiari ca pe concetățenii noștri, pentru că asta sunt.”, a spus Manole.

De ce a fost dificil de adoptat pachetul social

Ministrul a explicat că una dintre cele mai mari provocări a fost convingerea unor parlamentari de necesitatea acestor măsuri, în condițiile în care presiunea pe buget rămâne ridicată.

Potrivit acestuia, autoritățile trebuie să găsească un echilibru între stabilitatea financiară și sprijinirea categoriilor afectate de scumpiri.

Ce se întâmplă cu CASS-ul pentru mame

Un alt subiect important abordat de Florin Manole a fost eliminarea contribuției de sănătate pentru mame. Ministrul a confirmat că această măsură face parte din pachetul social negociat la nivelul coaliției și care urmează să fie “adoptat în integralitate „.

În timpul ședinței eu mă aflam la o întâlnire cu sindicatele din asistență socială. N-am participat la ședință, dar din informațiile mele, pachetul social este în integralitate acceptat și că se va folosi soluția legislativă și pentru CASS-ul pentru mame.
A fost dintotdeauna în același pachet, iar pachetul acesta va fi adoptat în integralitate”, a mai adăugat ministrul Muncii.

Pachetul de sprijin vizează mai multe categorii considerate vulnerabile, inclusiv persoane cu venituri reduse, familii cu copii și persoane cu dizabilități.

Ministrul susține că aceste măsuri sunt necesare pentru a limita efectele inflației asupra celor mai afectați români.

