Ministrul Muncii, Marius Budăi: „Pensiile tinerilor vor fi mai mari decât ale părinţilor”

Potrivit datelor ultimului recensământ, fenomenul de îmbătrânire demografică a căpătat amploare în România, ceea ce va face ca în 2040 numărul vârstnicilor din țară să depășescă cu mult numărul tinerilor sub 24 de ani.

Analiştii economici susţin că acest fenomen va pune presiune asupra bugetului de stat şi va crește capacitatea acestuia de a asigura un nivel decent al pensiilor.

Marius Budăi: „Pensiile tinerilor vor fi mai mari decât ale părinţilor”

Marius-Constantin Budăi (PSD), ministrul Muncii, a infirmat această ipoteză, explicând că evoluţia crescătoare a nivelului salariului minim va antrena şi o creştere a valorii pensiilor.

„Nu este adevărat pentru că, în continuare, politica de creşteri salariale şi politica de creştere a salariului minim, împing veniturile românilor în sus. Bineînţeles că nu la un nivel care să fie neapărat mulţumitor, însă împing veniturile în sus. Asta, pe contributivitate, înseamnă şi împingerea contribuţiilor în sus şi înseamnă şi pensii mai mari pe viitor”, a explicat ministrul Muncii, într-o intervenţie televizată, notează .

Marius Budăi a mai transmis că o decizie în ceea ce priveşte prelungirea termenului pentru achiziţia vechimii în muncă urmează să fie luată până la data de 1 septembrie 2023.

„Legea spune că până în 31 august, acest an, se mai pot achiziţiona şase ani. Vă informez că, în a doua jumătate şi chiar pe tot parcursul anului 2022, a scăzut numărul de cereri, iar măsura derulează de foarte mulţi ani. Prima dată au fost cinci ani, după care s-a ridicat la 6 ani şi continuăm această măsură şi în acest an până la 31 august. În funcţie de dinamica activităţii din acest an, vom lua decizia dacă mai continuăm, dacă mai este necesar să continuăm cu această măsură sau nu. Cert este că numărul de solicitări a scăzut foarte mult“, a precizat acesta.

Termenul limită până când românii mai pot achiziţiona vechime în muncă expiră la data de 31 august 2023. Conform Codului Fiscal, în prezent valoarea plăţii pentru un an este de 9.000 de lei şi pot fi achiziţionate de la o lună la şase ani.

Legea pensiilor prevede pentru ieşirea la pensie vechimea minimă este 15 ani în câmpul muncii şi 35 de ani pentru pensia de limita de vârstă.

Potrivit OUG 163/2020, perioadele pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare – 65 de ani pentru bărbaţi si 63 de ani pentru femei.