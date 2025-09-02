B1 Inregistrari!
Mircea Abrudean: „România ar putea deveni un hub regional într-un domeniu strategic, prin deschiderea unui centru de dezvoltare a sistemelor aeriene fără pilot"

Mircea Abrudean: „România ar putea deveni un hub regional într-un domeniu strategic, prin deschiderea unui centru de dezvoltare a sistemelor aeriene fără pilot”

Elena Boruz
02 sept. 2025, 17:35
Mircea Abrudean: „România ar putea deveni un hub regional într-un domeniu strategic, prin deschiderea unui centru de dezvoltare a sistemelor aeriene fără pilot”
Sursa foto: Abrudean Mircea / Facebook

Mircea Abrudean, președintele Senatului, a precizat, în urma unei întâlniri avute cu reprezentanți ai mediului de business și din zona de cercetare, dedicați industriei de apărare, precum și dezvoltării aerospațiale din România, și reprezentanții Autorității Comerciale din Arizona, SUA, că România ar putea deveni un hub regional într-un domeniu strategic, prin deschiderea unui centru de dezvoltare a sistemelor aeriene fără pilot (UAS).

Abrudean a subliniat faptul că țara noastră dispune de o „resursă umană excepțională în cercetare”.

Cuprins:

  • Abrudean: „Un centru de dezvoltare UAS ar sprijini, atât startup-urile, cât și companiile consacrate să-și testeze și să-și certifice soluțiile”
  • Președintele Senatului: „Un astfel de parteneriat înseamnă locuri de muncă bine plătite”

Abrudean: „Un centru de dezvoltare UAS ar sprijini, atât startup-urile, cât și companiile consacrate să-și testeze și să-și certifice soluțiile"

Președintele Senatului a specificat că România are un potențial foarte mare în domeniul tehnologiei și al dezvoltării sistemelor inteligente.

„Am participat astăzi, la invitația doamnei senator Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat, la o întâlnire importantă dedicată cooperării în domeniul industriei de apărare și dezvoltării sectorului sistemelor aeriene fără pilot (UAS).
Alături de reprezentanți ai mediului de business și din zona de cercetare, dedicați industriei de apărare, precum și dezvoltării aerospațiale din România, au fost prezenți și reprezentanții Autorității Comerciale din Arizona, SUA.
Am susținut mereu potențialul României în domeniul tehnologiei și al dezvoltării sistemelor inteligente, datorită resursei umane excepționale în cercetare de care dispune țara noastră. S-a discutat astăzi despre șansa de a deveni un hub regional într-un domeniu strategic, prin deschiderea unui centru de dezvoltare UAS, care va sprijini atât startup-urile, cât și companiile consacrate să-și testeze și să-și certifice soluțiile”, a transmis Mircea Abrudean pe pagina sa de Facebook.

Președintele Senatului: „Un astfel de parteneriat înseamnă locuri de muncă bine plătite”

De asemenea, Abrudean a transmis că dezvoltarea sectorului UAS ar aduce numeroase beneficii. De la locuri de muncă bine plătite, până la stabilirea unor programe de schimb științific între universitățile românești și cele din Arizona.

„Avem oportunitatea de a extinde colaborarea România–SUA prin investiții în facilități de producție UAS, atât în România, cât și în Arizona, ceea ce ar consolida relația economică dintre țările noastre și ar deschide accesul la piețele Uniunii Europene pentru SUA și, în același timp, în SUA pentru România.
Un astfel de parteneriat nu înseamnă doar inovație și tehnologie, ci și locuri de muncă bine plătite, securitate sporită și dezvoltare durabilă pentru societățile noastre.
Suntem conștienți că dezvoltarea sectorului UAS implică numeroase schimbări structurale, inclusiv o legislație clară și favorabilă, și suntem pe deplin angajați să realizăm acest lucru. De asemenea, stabilirea unor programe de schimb științific între universitățile românești și cele din Arizona, în domeniul UAS, ar putea reprezenta o oportunitate importantă.
Senatul României rămâne un partener de încredere în sprijinirea acestei viziuni”, se mai arată în postarea președintelui Senatului.
