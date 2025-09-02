Mircea Abrudean: „România ar putea deveni un hub regional într-un domeniu strategic, prin deschiderea unui centru de dezvoltare a sistemelor aeriene fără pilot”

Mircea Abrudean, , a precizat, în urma unei întâlniri avute cu reprezentanți ai mediului de business și din zona de cercetare, dedicați industriei de apărare, precum și dezvoltării aerospațiale din România, și reprezentanții Autorității Comerciale din Arizona, SUA, că România ar putea deveni un hub regional într-un domeniu strategic, prin deschiderea unui centru de dezvoltare a sistemelor aeriene fără pilot (UAS).

a subliniat faptul că țara noastră dispune de o „resursă umană excepțională în cercetare”.

Abrudean: „Un centru de dezvoltare UAS ar sprijini, atât startup-urile, cât și companiile consacrate să-și testeze și să-și certifice soluțiile”

Președintele Senatului: „Un astfel de parteneriat înseamnă locuri de muncă bine plătite”

Președintele Senatului a specificat că România are un potențial foarte mare în domeniul tehnologiei și al dezvoltării sistemelor inteligente.

„Am participat astăzi, la invitația doamnei senator Nicoleta Pauliuc , președinta Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat, la o întâlnire importantă dedicată cooperării în domeniul industriei de apărare și dezvoltării sectorului sistemelor aeriene fără pilot (UAS).