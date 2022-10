Mircea Geoană, concluzii după trei ani ca secretar general adjunct al NATO: „Am văzut şi am trăit multe”

La trei ani distanță de când a fost numit secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană a tras primele concluzii ale mandatului său, făcând un scurt bilanț al perioadei care a trecut.

Politicianul a postat un mesaj pe contul său de Facebook, prin intermediul acestuia invitându-și privitorii să vadă principalele săli din noul sediu de la Bruxelles în care îşi desfăşoară activitatea.

Mircea Geoană, bilanț după trei ani

„Au trecut 3 ani de când sunt Secretarul General Adjunct al NATO.

Trei ani plini de provocări și învățăminte pentru întreaga Alianță, dar și pentru mine ca om, lider și profesionist. Trei ani în care lumea s-a transformat decisiv.

Voi continua munca la și să comunic cu voi, oamenii de acasă. Vă invit să parcurgeți alături de mine câteva minute în sediul NATO, de la Bruxelles”, a fost mesajul scris pe Facebook de Mircea Geoană.

„Trei ani de zile în acest birou am văzut şi am trăit multe. Şi pandemie, şi Afganistan şi război în Ucraina. Dacă este ceva cu adevărat important este ceea ce am învăţat eu, ca om şi ca lider. Lucrând împreună cu Jens Stoltenberg, trecând prin situaţii atât de complicate şi înţelegând un singur lucru – că lumea este complicată şi că avem nevoie să fim cu toţii uniţi”, a afirmat Geoană.