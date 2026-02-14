B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ministrul Apărării, replică la criticile că România cumpără „vechituri" pentru Armată. De unde au pornit acuzațiile

Ministrul Apărării, replică la criticile că România cumpără „vechituri” pentru Armată. De unde au pornit acuzațiile

Iulia Petcu
14 feb. 2026, 15:26
Ministrul Apărării, replică la criticile că România cumpără „vechituri” pentru Armată. De unde au pornit acuzațiile
Sursa foto: Radu Miruţă / Facebook
Cuprins
  1. De unde au pornit acuzațiile privind achizițiile militare
  2. Ce aduce nou Programul SAFE pentru Armată
  3. Cum vede Guvernul poziționarea strategică a României

Ministrul Apărării a reacționat public la criticile apărute în spațiul public privind achizițiile militare realizate prin Programul SAFE. Oficialul respinge ideea că Armata Română ar cumpăra echipamente învechite și vorbește despre o schimbare majoră de direcție.

De unde au pornit acuzațiile privind achizițiile militare

În ultimele zile, în mediul online au apărut comentarii care susțin că România ar achiziționa „vechituri” sau că ar acționa sub influența unor state occidentale. Ministrul Apărării, Radu Miruță, afirmă că aceste afirmații ignoră datele concrete și amploarea proiectelor aflate în derulare.

„Am apucat să citesc, în dimineaţa aceasta, câteva comentarii: că suntem «sclavii Franţei», sau ai Germaniei, că luăm «vechituri» pentru armată…Oameni buni, realitatea – bazată pe date şi fapte – este cu totul alta”, a scris ministrul.

Ce aduce nou Programul SAFE pentru Armată

Potrivit ministrului, România traversează un moment fără precedent în privința modernizării capacităților militare. „După ani de stagnare, este pentru prima oară când România are brusc 21 de proiecte noi, derulate concomitent, pentru înzestrarea Armatei Române cu tehnologie de ultimă generaţie.”

Aceste proiecte vizează atât achiziții comune cu alte state, cât și programe dezvoltate exclusiv la nivel național, cu un buget total de peste nouă miliarde de euro.

Un element central al strategiei îl reprezintă implicarea industriei naționale de apărare, prin dezvoltarea capacităților locale de producție. Ministrul susține că proiectele sunt concepute astfel încât o parte importantă a fabricației să aibă loc în România, relatează HotNews.

„E despre România, nu mai este despre firme ale politicienilor învăţate la combinaţii. Asta înseamnă locuri de muncă, tehnologie adusă acasă şi mai multă securitate pentru România.”

Cum vede Guvernul poziționarea strategică a României

În contextul schimbărilor rapide de securitate la nivel regional, ministrul subliniază că România trebuie să fie un actor activ. „Lumea se schimbă rapid, iar România, alături de partenerii europeni, trebuie să fie pregătită pentru această schimbare.” El mai afirmă că „depinde de noi cum ne aşezăm la masa deciziilor şi cum ne apărăm interesele”, respingând ideea unor conspirații externe.

La finalul lunii ianuarie, oficialul a precizat că cele 21 de proiecte din Programul SAFE, derulate prin Ministerul Apărării Naționale, includ rachete Mistral, elicoptere H225 și sisteme moderne de apărare antiaeriană, menite să crească semnificativ capacitatea de apărare a țării.

