Momente de panică pentru Gabi Jugaru, în trafic: „M-a luat salvarea din benzinărie, nu puteam nici să vorbesc” / Ce a pățit actorul

Gabi Jugaru, cunoscut ca fiind „Regele farselor”, a trecut printr-un moment cumplit în cursul zilei de miercuri.

Acesta se confruntă cu probleme de sănătate, iar în timp ce se afla la volanul mașinii sale, a suferit o criză renală. Jugaru a reușit să staționeze și a sunat imediat la urgențe.

Gabi Jugaru, momente de panică în trafic

Actorul a suferit o criză renală, în timp ce se afla în trafic. Acesta a chemat salvarea într-o benzinărie după ce a acuzat stări de rău. El se afla în trafic, suferind o criză renală. Actorul a fost luat cu ambulanța și transportat la Spitalul Militar din București.

Actorul se afla în mașină când i s-a făcut rău. Speriat, acesta a reușit să staționeze la o benzinărie și a sunat de urgență la 112. Gabi Jugaru se confruntă cu probleme de sănătate grave.

Gabi Jugaru a povestit că se îndrepta spre casă când a simțit că i se face rău. Speriat, acesta a staționat într-o benzinărie și a sunat de urgență la 112. Actorul i. Jugaru a dezvăluit că a suferit o criză renală.

„Ieri, în timp ce mă aflam la volan, în zona Trafic Greu, și mă grăbeam să duc mâncare caldă, acasă, mi s-a făcut brusc rău. Am simțit o slăbiciune, am crezut că leșin, nu mai aveam control asupra mea, tremuram, aveam frisoane, curgeau transpirațiile pe mine, și simțeam o durere puternică lombară.Pot spune că simțeam că mă topesc la volan. Am apucat doar să parchez într-o benzinărie. De acolo, am sunat la 112, dar nu mă înțelegeau foarte bine, pentru că nu puteam nici să vorbesc, deși eram conștient”, a spus actorul, scrie .

Gabi Jugaru a reușit să staționeze și să sune la 112

Actorul a sunat de urgență la 112, iar o echipă de paramedici au venit în benzinăria unde se afla actorul. Ulterior, medicii i-au stabilit diagnosticul și l-au transportat la Spitalul Militar, din Capitală.

„M-a luat Salvarea din benzinărie, a venit foarte repede. Am fost dus la Urgență, la Spitalul Militar, mi-au dat medicii niște pastile, mi-au făcut și o perfuzie, cu ceva paracetamol. Nu știau exact ce am, la ecografie nu se vedea nimic, în zona rinichilor, mai făcusem o ecografie și acum o săptămână și, tot așa, nimic.Dar, după ce mi-au făcut și un CT (tomografie computerizată) s-a văzut firicelul de nisip, care a pornit pe uretră și care mi-a cauzat acele dureri infernale. Mi s-a dat tratament pentru acasă, , pentru a elimina nisipul.M-au întrebat și dacă am nevoie de concediu medical, dar am refuzat. Vă recomand tuturor să mergeți la medic și să faceți toate analizele, că, uite, nu știi când ți se face brusc rău și nici nu știi ce ar putea fi”, a mai spus Gabi Jugaru.