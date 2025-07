Moșteanu, despre Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Sunt doi oameni politici în jurul cărora putem construi în momentul ăsta”

Ministrul Apărării, Ionuț (USR), a declarat sâmbătă, la , că în acest moment există în România doi oameni politici în jurul cărora se poate construi. El a făcut referire la Nicușor Dan, președintele țării, și Ilie Bolojan, premierul.

„Merită această încredere a populației”

„Suntem într-un punct decisiv pentru societatea românească și pentru noi ca partide. Suntem într-un punct din care începem o reconstrucție, o reconstrucție a încrederii în politică, în politicieni, în mecanismele democratice. Suntem într-un punct din care începem să reconstruim încrederea în instituții, pentru că o democrație nu poate funcționa fără instituții puternice și am văzut ce s-a întâmplat în ultimul an și jumătate, ce probleme am avut, cum ne-a trecut un glonț pe la ureche, dar în final, cu multă înțelepciune și înțelegând miza mai mare, dincolo de meciurile politice și de orgolii și de mize mici, fiecare dintre noi, dragi prieteni, am ales calea corectă. (…)”, a spus Moșteanu la Congresul extraordinar al PNL, conform .

„România este în cel mai bun punct în care putea fi, uitându-ne la cea fost lunile trecute. Există niște realități obiective pe care le vedem în orice sondaj de opinie și le vedem și mergând pe stradă și discutând cu oamenii. Sunt doi oameni politici în jurul cărora putem construi în momentul ăsta. Domnul președinte Nicușor Dan, domnul premier Ilie Bolojan au arătat prin tot ce au făcut în anii ăștia, și mai ales în ultimele luni, că merită această încredere a populației”, a adăugat el.

Moșteanu spune că „an de an s-a mai strâmbat câte ceva în statul român și am ajuns la o Românie destul de strâmbă”. El înțelege că „oamenii erau furioși pe bună dreptate și sunt furioși în continuare”.

„Ăsta este punctul din care, așa cum spunea premierul Ilie Bolojan acum câteva luni, la Congresul USR, începem să demolăm niște privilegii absolut nedrepte, dar în același timp începem sa construim. Pentru că e nevoie de această reconstrucție pe care o putem face împreună”, a mai afirmat Ionuț Moșteanu.

Congresul extraordinar al PNL care are loc sâmbătă, la Palatul Parlamentului, are ca scop alegerea noii conduceri a partidului.