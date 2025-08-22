B1 Inregistrari!
Mureșan, despre vizita premierului Bolojan la Chișinău: România întărește sprijinul pentru Republica Moldova în fața presiunilor Moscovei

Mureșan, despre vizita premierului Bolojan la Chișinău: România întărește sprijinul pentru Republica Moldova în fața presiunilor Moscovei

B1.ro
22 aug. 2025, 20:50
Mureșan, despre vizita premierului Bolojan la Chișinău: România întărește sprijinul pentru Republica Moldova în fața presiunilor Moscovei
Sursa foto: Siegfried Muresan / Facebook

România transmite un nou semnal de solidaritate față de Republica Moldova în contextul tensionat creat de ingerințele Moscovei în politica de la Chișinău. Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a reafirmat că România va fi „mereu alături de Republica Moldova pe drumul său spre Uniunea Europeană”, subliniind caracterul strategic al acestui angajament.

Mesajul vine într-un moment sensibil: pe 28 septembrie cetățenii moldoveni sunt chemați la urne pentru alegerile parlamentare, iar Moscova și-a intensificat retorica agresivă și acțiunile de influență. În acest context, vizita premierului Ilie Bolojan la Chișinău capătă o semnificație aparte. Potrivit lui Mureșan, această deplasare reprezintă „un nou semnal pozitiv” al României pentru sprijinirea parcursului european al vecinului de peste Prut.

„Mesajul României este unul de sprijin pentru cetățenii moldoveni, în timp ce mesajul Rusiei este unul de interferență în alegeri și de amenințare”, a punctat europarlamentarul liberal. În fața presiunilor externe, Bucureștiul mizează pe consolidarea relației bilaterale și pe proiecte concrete de cooperare, menite să ancoreze Republica Moldova în spațiul european.

