Natalia Intotero: O despăgubire pentru tezaurul dacic furat în Olanda se va solicita în baza a ceea ce s-a asigurat, dar piesele nu mai erau reevaluate în termeni legali (VIDEO)

La două luni de la furtul comorilor de aur din tezaurul dacic expus la un muzeu din Olanda, ministra culturii, Natalia Intotero, a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că speră că obiectele furate vor fi recuperate intacte. Pe de altă parte, ea a precizat că nu există noutăți cu privire la ancheta autorităților olandeze:

Natalia Intotero, despre furtul tezaurului dacic

“Au trecut deja 2 luni de când am asistat cu toții la această tragedie. Până în momentul de față alte informații nu avem și așa cum am aflat cu toții această componentă de a transmite noi informații revine colegilor de la MAI. Ceea ce a ținut de colegii de la Muzeul Național de Istorie al României, partea Ministerului Culturii, a fost aceea de a pune la dispoziția organelor de anchetă toate datele care au fost necesare pentru buna desfășurare. Am încredere în autoritățile olandeze că vor reuși să identifice pe cei care au comis acest jaf și să recuperăm. Eu simt că vom găsi intacte obiectele care au fost furate, pentru că valoarea lor este imensă dacă ele rămân intacte, nu dacă ele sunt distruse. Aceasta este opinia mea”.

Natalia Intotero a precizat că în urma furtului tezaurului dacic a început modificarea legislației care prevedea posibilitatea realizării acestor expoziții.

“De aceea, pentru moment toate aceste expoziții, până când această legislație nu va fi adoptată, sunt blocate. Am pus în aplicare aceste modificări după o consultare cu specialiștii în domeniu. Hotărârea de Guvern se află pe circuiul de avizare al colegilor din cadrul celorlalte minsitere”.

Prin noua legislație se diminuează timpul când o astfel de expoziție mai poate să fie realizată în afara țării, a precizat ministra Culturii:

“Nu mai scoatem astfel de exponate de tezaur pe o perioadă îndelungată, nedând posibilitatea românilor în țară ca aceste obiecte de tezaur să fie apreciate: șase luni expoziția în afară, șase luni au cel puțin obligativitatea să rămână în țară. O mai mare atenție asupra exponatelor care sunt duse în afara țării pentru astfel de expoziții, în egală măsură partea de transport, de siguranță, de securitate, armonizarea legislației în vigoare. Existau neconcordanțe între legile care sunt acum în România și o lege care este pe siguranță, seuritate, spunea că orice bun care are o valoare de peste 500.000 de euro nu poate să fie transportat pe teritoriul românesc dacă nu se face cu o mașină blindată, care să nu aibă și condiții de umiditate și de temperatură. România nua re un astfel mi jloc de transport.

Dar în egală măsură, am purces la modificarea legislației privind înăsprirea condițiilor pe zona de siguranță, securitate, mă refer la pază. Pentru prima dată s-a demarat procesul de inventariere a patrimoniului. Nu s-a făcut niciodată această ionventariere. Până în momentul de față am solicitat ca tot ceea ce înseamnă parte de tezaur, patrimoniu, care înseamnă aproximativ 30.000 de piese să fie finalizat acest inventar până la sfârșitul lunii mai și reevaluarea acestor piese de tezaur”.

Cât privește despăgubirea pe care o poate primi statul român pentru jaful din Olanda, Natalia Inotero a precizat că obiectele nu erau reevaluate legal în momentul furtului, astfel că statul poate primi despăgubiri doar în baza asigurării:

“Am solicitat colegilor de la Muzeul Național de Istoria României să pună în aplicare respectarea legislației și anume demararea procedurilor pentru a demara o despăgubire în cazul în care pisele de tezaur nu vor fi găsite. O despăgubire ei o vor solicita în baza a ceea ce s-a făcut asigurare, dar piesele nu mai erau reevaluate în termeni legali”.