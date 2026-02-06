B1 Inregistrari!
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a dezvăluit ce nereguli au fost descoperite la Batalionul 52 Tisa: „Lucrurile astea sunt grave"

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a dezvăluit ce nereguli au fost descoperite la Batalionul 52 Tisa: „Lucrurile astea sunt grave”

Ana Maria
06 feb. 2026, 22:01
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a dezvăluit ce nereguli au fost descoperite la Batalionul 52 Tisa: Lucrurile astea sunt grave
Sursa foto: Facebook / @Radu Miruţă
Nereguli descoperite la Batalionul 52 Tisa. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a discutat despre neregulile găsite în urma unor controale operative efectuate la Batalionul 52 Tisa. Aceste controale au scos la iveală situații grave, printre care și ocuparea ilegală a unor posturi de soldat și soldat gradat profesionist.

„S-au dispus măsuri interne, de recuperare a prejudiciului şi de pedepsire a celor vinovaţi”, a afirmat ministrul, subliniind că „prejudiciul nu este cuantificat încă, trebuie validat de DNA.”

Nereguli descoperite la Batalionul 52 Tisa. Ce abateri specifice au fost semnalate

Radu Miruță a oferit detalii despre abaterile majore constatate:

S-au dispus măsuri interne, de recuperare a prejudiciului şi de pedepsire a celor vinovaţi. Prejudiciul nu este cuantificat încă, trebuie validat de DNA. Mie îmi este limpede că aşa a fost. E mai grav prejudiciul că există astfel de instrumente. Urmează să vină la MApN 9,5 miliarde de euro pentru achiziţii. Faptul că astfel de lucruri ies la suprafaţă, arată că în MApN există mecanisme care funcţionează şi izolează astfel de probleme.

Erau soldaţi gradaţi profesionişti care încercau să dea teste pentru a fi încadraţi. Unii erau declaraţi respinşi. După ce se afişa lista cu respinşii, se modifica lista, pentru că, spun ei, se intervenea.

Se schimbau foi, se plăteau bani pentru a se schimba ordinea acestei liste, iar cei care erau declaraţi seara respinişi, apăreau dimineaţa admişi şi invers.”, a declarat ministrul, la Antena 3 CNN.

Cum comentează ministrul aceste nereguli

Ministrul Apărării a descris gravitatea situației:

Imaginaţi-vă un comandant al Armatei Române care are sânge rece să scoată camioane militare pe stradă şi să transporte cu ele lemne tăiate ilegal, în curtea altuia. Lucrurile astea sunt grave. Dau crezare oamenilor din MApN care urmăresc lucrurile astea, care le identifică.

Superiorii îi chemau pe militari, probabil în timpul serviciului, şi-i trimiteau să facă anumite treburi gospodăreşti. 

Nu putem avea la fiecare 5 militari câte un ofiţer de la Corpul de control. Sunt indicatori pe care i-am analizat”, a mai adăugat ministrul Apărării.

