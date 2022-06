Nicolae Ciucă: Am reușit să menținem echilibrul economic într-o suprapunere de crize, să protejăm locurile de muncă și să asigurăm creșterea economică / Invazia Rusiei în Ucraina afectează grav întreaga economie (VIDEO)

Prim-ministrul Nicolae Ciucă, președintele PNL, susține că Guvernul a reușit să mențină echilibrul economic într-o perioadă de suprapunere a situațiilor de criză, să protejeze locurile de muncă, să asigure cadrul necesar investițiilor, dar și să asigure o creștere economică.

Nicolae Ciucă: Cele șase luni de mandat au demonstrat că Guvernul acționează coerent și consolidat

„Rostul nostru, menirea noastră este să asigurăm echilibrul economic, susținerea creșterii economice și, implicit, susținerea creșterii veniturilor cetățenilor într-o perioadă în care, iată, discutăm de o suprapunere a situațiilor de criză, trecând prin cea pandemică, cea a creșterii prețurilor la energie și gaze. Cea mai complexă dintre toate și cea care afectează grav întreaga economie este criza generată de invazia trupelor rusești în Ucraina”, a declarat premierul, la începutul ședinței de Guvern de miercuri, când a vorbit și despre .

În opinia sa, până acum Guvernul a reușit să mențină acest echilibru.

„Putem să spunem fără teama de a greși că până în acest moment am reușit menținerea acestui echilibru, pe baza dialogului pe care l-am avut atât la nivel interministerial, la nivelul interinstituțional și în mod deosebit fac referire la dialogul permanent pe care l-am avut cu societatea civilă, cu mediul de afaceri, cu cetățenii României, pentru că toate măsurile și toate eforturile noastre se îndreaptă în sprijinul lor, așa cum ne-am asumat prin programul de guvernare”, a adăugat Nicolae Ciucă.

El spune că este nevoie în continuare să se acționeze „coerent și consolidat”.

„Cele șase luni de mandat au demonstrat acest aspect și putem să vedem că, practic, am reușit să protejăm locurile de muncă, am reușit să asigurăm cadrul necesar pentru investiții și, trebuie să spunem, am reușit și asigurarea unei creșteri economice – sigur, la prima citire, toată lumea spune că este cea mai mare creștere din Uniunea Europeană, eu o văd doar ca pe o creștere de etapă, iar datoria noastră este să asigurăm sustenabilitate în continuare în tot acest ansamblu de crize despre care vorbeam anterior și, totodată, să asigurăm măsurile necesare la nivel guvernamental astfel încât să putem să protejăm cetățenii, să putem să protejăm în mod deosebit cetățenii vulnerabili, să putem să protejăm pensionarii”, a continuat liberalul.