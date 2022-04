Nicolae Ciucă: Decizia PNL a fost ca Florin Cîțu să rămână președintele Senatului (VIDEO)

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a confirmat că liberalii au decis să îl mențină pe Florin Cîțu în funcția de președinte al Senatului.

Florin Cîțu va rămâne președintele Senatului, a decis PNL

Întrebat dacă Florin Cîțu va rămâne în continuare la președinția Senatului, liderul PNL a răspuns: „În discuțiile pe care le-am avut și, practic, tot ceea ce a însemnat demersul la nivelul Partidului Național Liberal, decizia a fost ca Florin Cîțu să rămână președintele Senatului”.

Un mesaj similar a transmis și secretarul general al PNL, Lucian Bode.

„Florin Cîţu rămâne preşedintele Senatului, susţinut de PNL. În al doilea rând, n-aş vedea ca o critică – sigur că domnia sa îşi exprimă o opinie, eu spun că unul dintre cei mai buni specialişti pe care PNL îl are pe zona de finanţe şi expertiză în finanţe publice. Noi şi astăzi am avut o întâlnire la Vila Lac în care am discutat despre toate aceste aspecte, în interiorul partidului. Vom continua să discutăm, acum, sigur, îngrijorări putem să avem fiecare. Unii putem avea şi argumente, alţii mai puţin”, a declarat Lucian Bode, citat de .

Florin Cîțu a demisionat din fruntea PNL la începutul lunii aprilie, iar între timp la președinția partidului a fost ales premierul Nicolae Ciucă.