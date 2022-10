Nicolae Ciucă, despre aderarea României la Schengen: Rezultatele comisiei de evaluare sunt cât se poate de pozitive (VIDEO)

Rezultatele comisiei de evaluare privind aderarea României la spațiul Schengen sunt cât se poate de pozitive, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciucă, joi, după vizita efectuată la Bruxelles.

Ce a spus Nicolae Ciucă despre perspectivele de aderare la Schengen

Premierul susține că a avut la Bruxelles „un maraton al întâlnirilor bilaterale”.

„Am încheiat astăzi vizita pe care am efectuat-o la Bruxelles. Am avut un maraton al întâlnirilor bilaterale cu președinta Parlamentului Europei, cu președinta Comisiei Europene, cu secretarul general al Organizației Nord-Atlantice, cu premierul Belgiei, iar în această dimineață am avut o întâlnire cu europarlamentarii români și ultima activitate oficială a fost întâlnirea cu doamna comisar Vălean, comisarul pentru transporturi”, a declarat Nicolae Ciucă.

„Subiectele care au constituit agenda întâlnirilor au fost următoarele: Schengen, MCV, PNRR, Republica Moldova și Ucraina. Desigur, la sediul Alianței Nord-Atlantice, am discutat aspectele legate de contextul de securitate. În afara agendei oficiale, am mai avut aseară o întâlnire cu oamenii de afaceri belgieni și români”, a continuat el.

„Pentru a rezuma concluziile întâlnirilor, am să urmez agenda pe care am expus-o, iar în ceea ce privește Schengen vreau să vă spun că toți interlocutorii au subliniat susținerea de care România se bucură pentru a continua și finaliza procesul de aderare la Schengen”, a adăugat liberalul.

Potrivit premierului, rezultatele comisiei de evaluare au fost cât se poate de pozitive.

„Au fost, cum foarte bine se știe, activități de evaluare. Comisia de evaluare și-a desfășurat activitatea două zile, luna aceasta, în România, iar rezultatele comisiei de evalure sunt cât se poate de pozitive și asigură continuarea cadrului de evaluare și discuții în vederea clarificării oricărei probleme la nivelul oricărui stat membru Schengen astfel încât, atunci când va fi luată decizia în Consiliul JAI, să putem să avem susținerea pe baza meritului de care țara noastră trebuie să se bucure și merit care trebuie să îi fie recunoscut pentru tot ceea ce a realizat astfel încât să îndeplinească toate cerințele aquis-ului Schengen”, a mai spus Nicolae Ciucă.