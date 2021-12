Nicolae Ciucă, după vizita la Bruxelles: Am obținut garanții că România va putea folosi în continuare gazul și energia nucleară pentru a-și consolida economia (VIDEO)

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a vorbit despre vizita pe care a efectuat-o luni și marți la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu mai mulți oficiali de top, și susține că a obținut garanții că România va putea folosi în continuare gazul și energia nucleară pentru a-și consolida economia, asumându-și tranziția la energia verde și implementarea, pe o scară mai largă, a digitalizării.

Ce a spus premierul Nicolae Ciucă despre vizita efectuată la Bruxelles

„Am avut, în ultimele două zile, întâlniri consistente la Bruxelles cu înalți oficiali ai instituțiilor europene și ai NATO. Agenda vizitei a inclus o cină de lucru cu preşedintele Consiliului European, Charles Michel, și întrevederi cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vicepreședinții Comisiei, Valdis Dombrovskis, Frans Timmermans și Margrethe Vestager, cu comisarul european pentru transport, Adina Vălean, și cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

Am abordat teme importante pentru cetățeni: gestionarea pandemiei COVID-19, atât sub aspect sanitar, cât din perspectiva implicațiilor în plan economic și social, continuarea campaniei de vaccinare, eforturile de relansare economică, folosirea banilor europeni. Am obținut garanții că România va putea folosi în continuare gazul și energia nucleară pentru a-și consolida economia, asumându-și tranziția la energia verde și implementarea, pe o scară mai largă, a digitalizării”, a declarat Nicolae Ciucă la începutul ședinței de miercuri, când a vorbit și despre Revoluția Română.