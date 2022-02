Nicolae Ciucă îl contrazice pe Marius Budăi pe tema renegocierii plafonului de 9,4% din PIB pentru pensii, stabilit în PNRR (VIDEO)

Premierul Nicolae Ciucă (PNL) a negat că și-ar fi dat acordul, într-o discuție cu ministrul Muncii, Marius Budăi (PSD), pentru renegocierea PNRR în vederea creșterii plafonului de 9,4% din PIB în cazul pensiilor.

Ce spune Ciucă despre renegocierea PNRR la care făcuse refere Budăi

„Am avut discuții cu dl președinte, cu fiecare ministru, s-au discutat mai multe subiecte, inclusiv acesta. Și atunci am fost clari privind posibilitatea de renegociere. Dl ministru a prezentat atunci, și a discutat și cu mine, că acel procent de 9,4% nu ar fi suficient. Suntem cu toții de acord cu el, dar am stabilit să se demareze procesul de reformare a pensiilor si apoi… Nu s-a pus problema de acord sau de aprobare, a fost doar un subiect de discuție”, a declarat, marți, Nicolae Ciucă.

Marius Budăi afirmase, zilele trecute, că prim-ministrul și-a dat acordul pentru renegocierea PNRR pe domeniul pensiilor:

„Guvernul, coaliția care susține Guvernul, noi, PSD, am luat decizia în interiorul partidului să susținem renegocierea. Am dus decizia în coaliție. În coaliție nu avem decizia finală, dar suntem tot mai hotărâți să discutăm. Am discutat și în Guvern și cu premierul și premierul a agreat renegocierea acestui procent”, declarase Budăi, pentru Digi24.

Guvernul a dezmințit, oficial, declarațiile ministrului Budăi

În weekend, ca reacție la declarațiile ministrului PSD al Muncii, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru. a negat că PNRR va fi renegociat până în 2023.

„Guvernul României va respecta toate angajamentele privind reformele şi investiţiile din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Este exclus să demarăm orice demers de renegociere, până în 2023, când va fi prima oportunitate în acest sens. Trebuie să ne concentrăm pe atingerea ţintelor şi jaloanelor”, a spus Cărbunaru.