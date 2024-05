Nicolae Păun (Partida Romilor), despre candidaturile la Sectorul 5, pe listele PUSL: Piedone a fost singurul care mi-a spus că romii trebuie respectați și trebuie să aibă consilieri. Cea mai mare bătălie e pe Consiliu, să schimbăm puțin mentalitatea (VIDEO)

Nicolae Păun, președintele Asociației Partida Romilor Pro-Europa, a declarat joi, pentru B1 TV, că a ajuns să încheie un acord politic cu Cristian Popescu Piedone la Sectorul 5 deoarece el a fost singurul care s-a preocupat de comunitatea de romi din sector și care a oferit trei locuri eligibile romilor pe lista PUSL pentru alegerile la Consiliul Local. În schimb, alte partide au avut pretenții să primească voturile romilor

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Nicolae Păun, despre candidaturile pe lista PUSL la Consiliul Local Sector 5

„De ce să mai permit să dau o sută și ceva de mii de voturi, voturile romilor din Capitală, pe vorbe și pe promisiuni? Am zis ”băi fraților, de 20 de ani luați voturile gratuit și nu oferiți nimic la schimb. Vouă nu vă e jenă?” Mă rog, le-a trecut la ”diverse”, că așa-i în politică.

Singura persoană care la Sectorul 5 a stat de vorbă cu mine și mi-a spus ”băi Nicolae, voi conform numărului pe care-l aveți în Sectorul 5, sunteți 30 și ceva de mii de romi în Sectorul 5. E inadmisibil de 20 și ceva de ani voi să n-aveți consilier”.

În vreme ce PSD a guvernat Sectorul 5 vreme de 24 de ani, iar acum majoritatea în Consiliul Local tot de PSD-PNL e asigurată. Și primarul Piedone vine și-mi spune: ”îți dau primii 3 pe listă din 10, pe lista PUSL, primii 3 pe locuri eligibile ți-i dau ție” și am zis ”ok, mulțumesc”.

Acum, dacă eu am greșit că am încheiat un acord politic cu PUSL, deși e centru stânga, și că fac o mare greșeală că mă țin de cuvânt sau că încalc legea că sunt vertical și când am bătut palma, mă duc mai departe, atunci păcatul meu să fie, ce să facem?

Păi dacă ție nu-ți oferă nimeni nimic, și te hulește, și se ferește de tine, atunci ce să fac?”, a declarat Nicolae Păun.

Nicolae Păun: Acum cea mai mare bătălie o ducem pe Consiliu

Acesta a mai spus că nu au încheiat un acord similar la celelalte sectoare pentru că PUSL nu are atât de multă forță ca-n Sectorul 5 „și-i încurcam și pe oameni”.

Liderul Partidei Romilor s-a arătat apoi încrezător că Vlad Piedone, fiul lui Cristian Popescu Piedone, va câștiga alegerile pentru Primăria Sectorului 5, în sondajele consultate de el acesta fiind cotat la 40-45%.

„Acum cea mai mare bătălie o ducem pe Consiliu, acolo trebuie să câștigăm 8 – 10 consilieri să putem să schimbăm puțin mentalitatea, conceptul, reașezarea”, a mai declarat Nicolae Păun, pentru B1 TV.