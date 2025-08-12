Nicușor Dan a anunțat că va merge în Ucraina: „Am acceptat invitația președintelui Zelenski de a vizita Kievul”. Când va avea loc vizita oficială

Președintele a avut, marți, o discuție telefonică cu omologul său ucrainean, . Nicușor Dan a menționat, într-un mesaj publicat pe X, faptul că i-a prezentat lui Zelenski punctul său de vedere și că “România susține eforturile președintelui Trump de a ajunge la o soluție”.

Când va merge Nicușor Dan în Ucraina

De asemenea, Nicușor Dan a mai precizat că a acceptat invitația lui Volodimir Zelenski de a merge în această toamnă în Ucraina.

„Astăzi am avut o discuție telefonică aprofundată cu președintele Volodimir Zelenski.

I-am prezentat punctul meu de vedere, conform căruia avem nevoie de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina, astfel încât atrocitățile zilnice ale Rusiei să înceteze. România susține eforturile președintelui Trump de a ajunge la o soluție. Un acord trebuie să fie just, durabil și sustenabil. Pacea trebuie să fie atinsă cu Ucraina la masa negocierilor. România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. În calitate de vecin și partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a ajunge la o pace justă pentru poporul ucrainean. Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și de securitatea Europei. Am acceptat invitația președintelui Zelenski de a vizita Kievul în această toamnă”, a scris Nicușor Dan, pe X.