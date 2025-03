Nicușor Dan a spus care este ținta sa, dacă va ajunge președintele României: “Nu se va întâmpla peste noapte. Trebuie să o spun foarte clar!” (VIDEO)

, primarul general al Capitalei și candidat independent la alegerile prezidențiale, a declarat în emisiunea Bună, România, moderată de Radu Buzăianu, că ținta sa, dacă va ajunge României, este de a crea un stat care funcționează pentru cetățeni.

El a subliniat că acest stat ar trebui să asigure securitatea, să organizeze alegeri corecte și să sprijine o economie care să încurajeze întoarcerea românilor din diaspora. De asemenea, a menționat că este necesară o reducere semnificativă a corupției și că reformele necesare pentru a atinge aceste obiective vor dura ceva timp și nu se pot realiza peste noapte.

„Asta este ținta”

Nicușor Dan a comparat situația actuală cu mandatul său de primar, explicând că la începutul acestuia a avut o cotă de încredere de 30%, care a crescut la 60% la finalul mandatului.

„Ținta este un stat care funcționează, un stat care funcționează pentru cetățeni. Asta este ținta, asta înseamnă că și statul ăsta care funcționează e în stare și să îți apere securitatea, e în stare și să organizeze alegeri corecte, să prevadă și să nu fie în situația de a anula alegerile. Asta înseamnă că e și un stat care reușește să sprijine o economie, astfel încât să avem niște condiții economice comparabile, care să facă să vină înapoi niște români din diaspora. Asta înseamnă și mult mai puțină corupție. Asta înseamnă stat funcțional, dar nu se va întâmpla peste noapte. Trebuie să o spun foarte, foarte clar. Ca și la București. La București, la începutul mandatului aveam o cotă de încredere în administrația locală din București de 30 %.

Am început cu a plăti datorii, deci a echilibra financiar, după care cu a semna contractele. Abia din al treilea an de mandat au început să se vadă niște lucruri și la sfârșitul mandatului cota de încredere în primărie a fost 60 %.

România, în opinia mea, e un stat bolnav, cu o boală care s-a instalat de multă vreme și așa-numita reformă trebuie făcută, bineînțeles, cu presiune pe limitarea corupției, pe limitarea marii evaziuni fiscale, pe funcționarea sistemului de justiție, dar sunt reforme care o să dureze în timp.

Dacă ne uităm la ultimii președinți, inclusiv Iohannis, inclusiv Băsescu, o să vedem că președinții României au putere. Deci există un echilibru de putere în statul român în care este președintele, este Guvernul, este Parlamentul și președintele are putere, pentru că președintele are un vot popular, pentru că președintele are atribuții pe justiție, pentru că președintele are atribuții pe servicii. Da, bun… nu trebuie să exagerăm”.