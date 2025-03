Nicușor Dan, despre premierul Ciolacu: „Este evident că toată lumea simte că este un Guvern obosit, care nu a făcut reformele pe care chiar el le anunța în noiembrie”

Candidatul la alegerile prezidențiale Nicușor Dan a declarat vineri în emisiunea “Bună, România” că Guvernul Ciolacu 2 “a obosit”, în condițiile înc are nu a făcut reformele pe care le-a promis.

“Este evident că toată lumea simte că este un Guvern obosit, care nu a făcut reformele pe care chiar el le anunța în noiembrie. Vă aduceți aminte, în noiembrie, după alegeri, au ieși și au spus toți: am înțeles mesajul pe care românii l-au dat. Nu am văzut nici în noua lege a bugetului național, nici în aplicarea referendumului, dacă vorbim de București, nici în numiri în funcții publice nu am văzut o schimbare a modului în care se guvernează în România și aici este o problemă. Mai departe, evident că una din multele probleme pe care le are România este nevoie de stabilitate. Nu ne permitem ca după alegeri anulate să avem mult timp un Guvern interimar sau alegeri anticipate. Lucrurile astea nu sunt permise. Atunci o să fie o negocieze dificilă între președinte și celelalte patru partide proocidentale despre cum să fie viitorul Guvern și trebuie să fie o puternică presiune pentru ca acest Guvern să facă reformele de care e nevoie ca să nu ne ducem cu adevărat în gard”.

Nicușor Dan a precizat că dorește ca USR să fie cooptat la guvernare:

“Pentru moment avem un Guvrn care are o majoriate în Parlament și că președintele nu are niciun fel de pârghie să dea jos Guvernul sau prim-ministru. Pe de altă parte, președintele este parte din mecanismul de putere. Este evident că este o oboseală a Guvernului și în relația cu cetățenii, în modalitatea de a rezolva problemele oamenilor. Cred că este nevoie ca USR să revină la guvernare și apre că toată lumea este de acord cu asta. În condițiile în care se schimbă majoritatea care numește Guvernul, președintele în funcție prin faptul că numește prim-ministrul are un cuvânt de spus în asta”.