Nicușor Dan: Am scos Primăria din faliment, nu mai avem datorii curente / Am finalizat stația de epurare de la Glina, începută de Ceaușescu în ’75 / Avem cam 5.000 de procese noi pe an, unele cu mize uriașe

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei și candidat independent pentru un nou mandat, susținut de Alianța Dreapta Unită (USR, PMP, FD), a vorbit despre investițiile făcute până acum, nerealizările sale și procesele pe care le are Primăria Bucureștiului.

Nicușor Dan: Am scos Primăria Capitalei din faliment

„Am scos Primăria din faliment! Era practic în incapacitate de plată. Avea datorii curente de 3 miliarde de lei.

Adică oricare din oamenii cărora noi le datoram 3 miliarde de lei puteau să vină să ne blocheze conturile și vreo 30 dintre ei au venit și le-au blocat în 2020. Asta înseamnă că nu puteam să facem nicio investiție și a fost o muncă lungă care a durat până la sfârșit de 2021, până când am eșalonat.

De exemplu, pe autobuzele autocar, ele au fost cumpărate, dar n-au fost plătite. Aveam o datorie de 165 de milioane de lei, nu am avut banii ăștia și am făcut o înțelegere cu Unicredit, le-am eșalonat pe 4 ani și plătim rate timp de 4 ani. Deci am scos Primăria din faliment”, a declarat Nicușor Dan, pentru , punctând că s-a referit strict la datoriile curente.

Întrebat câte fonduri europene a absorbit de când e primar general, acesta a răspuns: „Cam 2 miliarde de lei, asta înseamnă 400 de milioane de euro. (…) Pe (exercițiul financiar) 2021-2027 noi avem proiectele pregătite, numai că nu s-au deschis apelurile. Și atunci ce-am putut noi să depunem a fost PNRR pe secțiunile pe care s-au cheltuit”.

Nicușor Dan: Am finalizat marea stație de epurare de la Glina, începută de Ceaușescu în ’75

El s-a referit și la stația de epurare de la Glina, investiție finalizată anul trecut: „Au fost unele cum este investiția de la Glina, marea stație de epurare pe care , începută de Ceaușescu în ’75. Deci în sfârșit noi nu mai poluăm Dâmbovița, Argeș, Dunăre, Marea Neagră. Asta (n.r Glina) am terminat-o în 2023”.

Nicușor Dan a mai spus că a făcut și ceea ce Gabriela Firea (PSD), predecesoarea sa, n-a fost în stare să termine: „Pe tramvaie, autobuze electrice, ele au fost semnate de Gabriela Firea. Ea le-a semnat, numai că a avut 4-5 ani în care putea să-și facă din ele și nu a făcut”.

Nicușor Dan, despre semaforizarea inteligentă în Capitală

La capitolul nerealizări, acesta a invocat semaforizarea inteligentă, „la care abia pentru studiu de fezabilitate”.

„A durat un an, ceea ce nu știam, că nu aveam inventarul celor 500.000 de intersecții. Asta a durat un an, după care am pregătit o documentație de achiziție, am desfășurat o achiziție, a mai durat un an până când s-au depus ofertele și le-am evaluat, iar după aceea au început contestațiile, a mai durat un an în instanță și toate astea, după care a venit ordonanța guvernului și nu ne-a lăsat să semnăm contractul, după care n-am avut buget și abia acum în aprilie am semnat contractul pentru studiile de fezabilitate.

Studiile de fezabilitate au etape și după fiecare etapă mai trebuie să luăm în calcul un an și jumătate.

Deci, cu totul, 500 de intersecții conectate cu camere care iau informații în timp real conectate cu un server, probabil că în trei ani-trei ani și jumătate de acum încolo o să le avem”, a explicat primarul general, la Antena 3 CNN.

Nicușor Dan: Primăria Capitalei are cam 5.000 de procese noi pe an

Acesta a mai afirmat că Primăria Capitalei se confruntă cu circa 5.000 de procese noi pe an, unele dintre ele, inițiate de dezvoltatori imobiliari,

„Cam 5.000 de procese noi pe an, pe diferite teme: pe dreptul proprietății, pe amenzi, pe așa-numitele uzucapiuri, pe fel de fel.

Procese noi pe an, în sensul că sunt din cele care au început în 2022. Pe rol, păi dacă sunt 5.000 pe an, probabil că pe rol sunt între 10.000-15.000.

Poate să fie 10 milioane, poate să fie 20 de milioane de lei pe an. Trebuie să înțelegeți că, între aceste 10.000-15.000 de procese, sunt unele care au mize uriașe.

De exemplu, litigii în care un proprietar solicită o despăgubire pentru că terenul lui e în spațiu verde, un litigiu ca ăsta poate să aibă o miză de 50 de milioane euro.

Un litigiu în care un dezvoltator e nemulțumit că nu-i dăm o autorizație, un litigiu ca ăsta poate să aibă o miză de 4, 5, 10 milioane de euro și atunci e logic să avem avocați care să ne reprezinte”, a mai declarat Nicușor Dan, la .