Nicușor Dan anunță că și în această iarnă mulți bucureșteni vor tremura de frig: „Din păcate nu se poate face mai mult. Efectele se vor vedea abia de anul viitor”

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat luni seara în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, că și în această iarnă mulți bucureșteni vor tremura de frig din cauza problemelor care apar la rețeaua de termoficare. Edilul a promis în schimb că situația va fi „puțin mai bine decât anul trecut”:

„Situația de acum reflectă investițiile făcute acum doi ani, trei ani și, bineînțeles, cu o pondere mai mică din anii anteriori. Ce am făcut eu anul ăsta se va vedea din păcate începând cu iarna următoare. Ce pot să spun este că iarna asta o să fie puțin mai bine decât anul trecut, ceea ce înseamnă că o să avem mulți bucureșteni care o să aibă același disconfort, din păcate”, a spus Nicușor Dan.

El a precizat că speră ca în acest an Primăria să preia Elcen și să poată atrage fonduri europene:

„Din păcate nu se poate face mai mult. Ce am putut eu să fac a fost să echlibrez financiar Termoenergetica, la sfârșitul anului trecut, să semnez contractul cu Comisia Europeană pentru înlocuirea a 210 km de rețea, să facem toate formalitățile pentru preluarea Elcen, care este producătorul de energie termică, sunt optimist că vom reuși să facem această preluare cu ajutorul Guvernului, până la sfârșitul acestui an, astfel încât să scoatem elcenul din insolvență, să accesăm fondurile europene așa cum le-am accesat pentru înlocuirea de conducte, să le accesăm și pe cele pentru producția de energie termică, adică să înlocuim acele CET-uri, din anii 60 cu tehnologie modernă. Asta e ce putem să facem. Ce facem acum se va vedea peste 2 ani”, a spus primarul general.

El a mai precizat că bucureștenii o vor duce puțin mai bine pentru că au fost făcute revizii pe timpul verii:

„Puțin mai bine din faptul că pe de o parte nu am avut campanie electorală anul acesta și am făcut acele revizii care trebuiau să fie făcute. În vara anului trecut multe revizii nu s-au făcut tocmai pentru că a fost campanie electorală. Pentru că administrația precedentă nu a vrut să deranjeze bucureștenii, anul ăsta peste vară am deranjat bucureștenii și asta înseamnă că o să fie un pic mai bine. Acolo unde s-a intervenit nu o să mai crape iarna pentru că s-a intervenit vara. Nu am avut nici forța, nici proiectele, nici banii pentru a face mult mai multe lucrări, iarna cealaltă o să fie mult mai bine”.