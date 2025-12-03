B1 Inregistrari!
Nicușor Dan clarifică disputa Voiculescu-Ciucu. Cine a blocat anularea PUZ-urilor de sector (VIDEO)

03 dec. 2025, 16:06
Sursa foto: Captura video Epoch Times
Cuprins
  1. Ce promisiune electorală invocă Nicușor Dan
  2. Cum s-a ajuns de la anularea PUZ-urilor de sector la suspendare
  3. Cine s-a opus votului decisiv

Într-un interviu publicat astăzi de Epoch Times, Nicușor Dan revine asupra controverselor legate de votul pentru anularea PUZ-urilor de sector, un subiect care a generat disputa între Vlad Voiculescu și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu. Subiectul a generat tensiuni atât în interiorul coaliției locale, cât și în spațiul public.

Ce promisiune electorală invocă Nicușor Dan

Președintele a explicat, în detaliu, promisiunea electorală din 2020.

„În 2020 am candidat, după cum ştiţi, împotriva doamnei Firea şi ăsta a fost unul din punctele, pentru că în ultimii ani de mandat 2018-2020 se dăduseră cele 5 PUZ-uri de sector, toate nenorociri, între timp multe anulate de instanţă.”, a spus Nicușor Dan pentru Epoch Times.

Potrivit lui, atât USR, cât și PNL au avut aceeași poziție inițială, adică au susținut desființarea PUZ-urilor:

„Şi în 2020, ăsta a fost un punct din agenda cu care am candidat împreună, sprijinit de USR şi PNL, desfiinţăm PUZ-urile de sector.”, a mai spus Nicușor Dan.

Cum s-a ajuns de la anularea PUZ-urilor de sector la suspendare

La scurt timp după preluarea mandatului, Nicușor Dan afirmă că a venit cu proiectul promis.

„Şi după vreo lună, două de mandat, am venit cu proiect de hotărâre de anulare. S-a transformat în suspendare, am avut acordul atunci USR-PNL, s-a suspendat un an.”

El relatează că solicitarea de suspendare a venit din partea consilierilor, care au cerut timp pentru verificări:

„Consilierii mi-au spus că e periculos pentru că prin PUZ-urile astea se dădeau nişte drepturi pentru nişte dezvoltatori şi noi vrem să fim siguri că chiar e ilegal.”

Cine s-a opus votului decisiv

Președintele susține că și-a îndeplinit obligațiile atunci și a prezentat raportul cerut consilierilor:

„Primarul general are obligaţia ca în trei luni […] să vină să facă un raport, să ne arate cu pixul exact care sunt ilegalităţile. După trei luni am venit, am spus, iată, acestea sunt 22 sau 23 de ilegalităţi, vă rog să le anulaţi. Şi n-am mai găsit majoritate.”, a mai spus el.

 „Dar cine a votat şi cine s-a opus?”, a fost întrebat Nicușor Dan de către o jurnalistă.

„USR ar fi vrut, PNL n-ar fi vrut.”, a răspuns șeful statului.

