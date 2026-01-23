Președintele Nicușor Dan a transmis, joi seară, că vede șanse reale ca actuala coaliție de guvernare să își continue activitatea, chiar dacă admite că echilibrul politic este mai delicat decât în urmă cu câteva luni. Declarațiile au fost făcute la Bruxelles, la finalul Consiliului European informal.

Cutremur în actuala coaliție de guvernare. Ce spune președintele Nicușor Dan

Șeful statului a subliniat că direcția strategică a României, stabilită prin vot, obligă partidele aflate la guvernare la responsabilitate.

„Eu cred că mandatul pe care l-au dat românii a fost de a păstra o , pro-europeană, pro-transatlantică pentru România şi cred că fiecare din partidele care îşi asumă această direcţie au responsabilitate faţă de votul pe care l-au primit. Cum o să decurgă negocierile dintre ei, persoane, nu pot să anticipez”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a explicat că discuțiile recente cu reprezentanți ai mediului financiar arată o schimbare de perspectivă față de situația României. Dacă anterior temerile vizau stabilitatea fiscală, acum atenția s-a mutat către scena politică.

„Ceea ce pot să spun în momentul de faţă este că observ la fiecare din aceste partide dorinţa, responsabilitatea de a continua să fie la guvernare. Într-adevăr, faţă de acum şapte-opt luni, când vorbeam acum şapte-opt luni cu reprezentanţii mediului financiar, firme, fonduri de investiţii care au împrumutat România.”, a spus șeful statului.

„Acum şapte-opt luni frica lor era de partea financiară, de partea fiscală, faptul că România se duce într-o eventuală spirală de dobânzi din care să nu poată să iasă. Acum, în momentul ăsta, nu mai au această frică, cumva fiscal România s-a stabilizat. În schimb există, primesc întrebarea asta, există îngrijorarea lor cu privire la stabilitate”, a continuat președintele.

Ce spune Nicușor Dan despre actuala coaliție de guvernare

În acest cadru, Nicușor Dan a recunoscut deschis că situația politică este mai tensionată: „Deci coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni, dar sunt optimist că, cu responsabilitate o să continue”.

De ce nu se implică președintele în scandalul de plagiat

Întrebat despre acuzațiile de plagiat care îl vizează pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, președintele a precizat că nu acesta este domeniul în care își concentrează energia politică.

„Sunt multe bătălii de dus, asta e opina mea. Noi am avut o perioadă, anii ’90-2000, în care era o obişnuinţă în universităţile din România, pentru o parte dintre profesorii îndrumători, să îndrume oamenii să ia de aici, să ia de acolo… plagiat”, a afirmat Nicușor Dan.

El a adăugat că fenomenul are rădăcini adânci în clasa politică actuală:

„O parte dintre oamenii ăştia sunt parte din elita politică a Romaniei de azi. Nu există o contrapondere politică faţă de această realitate”.

Care sunt prioritățile reale ale lui Nicușor Dan

Președintele a indicat clar domeniile pe care le consideră esențiale pentru România în această etapă:

„Eu, ca să vă spun foarte tranşant, sunt bătălii mai importante cum ar fi justiţia, evaziunea fiscală, un proiect economic pentru România, în care eu doresc să mă implic”, a spus Nicușor Dan, potrivit .

Ce tensiuni mocnesc în interiorul PSD

Declarațiile șefului statului apar într-un moment în care în interiorul PSD au apărut critici la adresa premierului Ilie Bolojan. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a vorbit public despre problemele din Coaliție.

„Nu tot timpul ești deținătorul adevărului absolut, mai există și alții care pot gândi bine”, i-a transmis Grindeanu premierului, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Președintele PSD a mai precizat că discuțiile interne privind viitorul Coaliției vor continua „până după buget”.